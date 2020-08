Hathaway, Amos, Manning al Salón de la Fama de Nueva Jersey

Otros conocidos como los mejores y más brillantes del estado incluyen a la ganadora del Oscar Anne Hathaway, la autora Fran Lebowitz y Fairleigh Dickinson, benefactora de la universidad que lleva su nombre.

La poeta y periodista Joyce Kilmer, que ha tenido una plaza de parada de descanso en New Jersey Turnpike que lleva su nombre durante años, también será incluida en la nueva clase. Ella vivía en New Brunswick.

"Estos héroes de Garden State representan perfectamente lo que hace grande a nuestro estado", dijo Jon Hanson, presidente del Salón de la Fama.

En la categoría de arte y entretenimiento, los inducidos también incluyen a la estrella de cine Danny Aiello, quien aparece en "Do The Right Thing", "The Godfather Part II" y "The Last Don". Vivió en Ramsey y Saddle River.

Otros son la cantante y compositora Mary Chapin Carpenter, de Princeton; el actor Ed Harris, de Tenafly; el comediante Ernie Kovacs, de Trenton; las estrellas de televisión Ozzie, Harriet y Ricky Nelson, de Jersey City; y el comediante Flip Wilson, de Jersey City.

Houston y Amos son de Newark, y Hathaway es de Millburn.

Además de Manning, que vive en Summit, los deportistas incluyen: Rick Barry, estrella de la NBA, de Roselle Park; el boxeador Gerry Cooney, de Fanwood; el exdirector atlético de Rutgers Robert Mulcahy III, de Mendham; y la entrenadora principal de baloncesto femenino de Rutgers, Vivian Stringer, de Piscataway.

Los miembros de la categoría de servicio público incluyen: la inventora de puntajes de Apgar, la Dra. Virginia Apgar, de Westfield; ex CEO de St. Joseph’s Health, hermana Jane Brady, de Paterson; exgeneral del ejército Martin Dempsey, de Jersey City; exgobernador Alfred Driscoll, de Haddonfield; y el economista ganador del Premio Nobel Milton Friedman, de Rahway.

En la categoría de artes y letras: el creador de la familia Addams, Charles Addams, de Westfield; el autor de "The Red Badge of Courage" Stephen Crane, de Newark; antiguo editor de Star-Ledger Mort Pye, de Tewksbury; Lebowitz, de Morristown; y Kilmer.

Los miembros de la categoría empresarial incluyen: The Borg Family, de Hackensack, editores de The Record; la presidenta regional de PNC Bank, Linda Bowden, de East Brunswick; el presidente de la compañía de automóviles y camiones Steve Kalafer; expresidente de la Autoridad de Turnpike de Nueva Jersey, Joseph Simunovich, de West New York; y Dickinson, de Rutherford.

Varios de los honores se otorgan a título póstumo.

La ceremonia de iniciación de este año será el 18 de octubre. Debido a la pandemia, será un evento virtual pregrabado que se transmitirá por televisión, radio y redes sociales.