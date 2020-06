HBO retira temporalmente "Gone with the Wind"

"Estas representaciones racistas estaban equivocadas entonces y lo están hoy, y creemos que mantener este título sin una explicación y una denuncia de esas representaciones sería irresponsable", continúa el texto de la cadena, que asegura que dichas representaciones "son contrarias a los valores de WarnerMedia, por lo que cuando devolvamos la película a HBO Max, volverá con un aviso de su contexto histórico y una denuncia de esas representaciones".

Eso sí, el comunicado deja claro que la película "se verá tal como se creó originalmente, porque hacer lo contrario sería afirmar que estos prejuicios nunca existieron". "Si queremos crear un futuro más justo, equitativo e inclusivo, primero debemos reconocer y comprender nuestra historia", concluye.

La retirada de la cinta llega después de que John Ridley, guionista de "12 años de esclavitud", escribiera un artículo en Los Angeles Times asegurando que "Gone with the Wind" "ofrece una visión romántica de los horrores de la esclavitud" y pidiera su eliminación del catálogo ya que "perpetúa los estereotipos más dolorosos para las personas de color".

"Gone with the Wind" se estrenó en 1939 y se convirtió en una de las cintas más aclamadas de la historia del cine. Llegó a hacerse con ocho premios Oscar, entre ellos a mejor actriz para Vivien Leigh, mejor director para Victor Fleming y mejor actriz secundaria para Hattie McDaniel, quien se convirtió en la primera persona afroamericana en hacerse con la estatuilla.

No es la primera vez que el clásico es señalado como un filme racista. En agosto de 2017 la película fue retirada del cine Orpheum de Memphis al considerar que trataba de forma "insensible" la esclavitud. Entonces la decisión fue anunciada tras los altercados racistas vividos en Charlottesville en los que murió la activista Heather Heyer.