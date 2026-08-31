lunes 31  de  agosto 2026
MÚSICA

Herederos de Dolly Parton anuncian festival en honor a la leyenda del country

Originalmente, el DollyFest se celebraría el día de su cumpleaños en enero de 2026, pero fue pospuesto debido a los diversos problemas de salud que padecía

La cantante estadounidense Dolly Parton actúa en el escenario durante la 61ª edición de los Premios Grammy el 10 de febrero de 2019 en Los Ángeles.

La cantante estadounidense Dolly Parton actúa en el escenario durante la 61ª edición de los Premios Grammy el 10 de febrero de 2019 en Los Ángeles.

AFP / Robyn Beck
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Muy pronto los fanáticos de Dolly Parton podrán unirse en un mismo espacio para recordar a la leyenda del country, puesto que la familia anunció que ya está en marcha la organización del Dolly Fest, un evento que reunirá a estrellas y busca homenajear a la fallecida cantautora.

Según los herederos de la artista, el festival siempre estuvo en sus planes, pero nunca pudo llegar a consolidarlo. Ahora, es un hecho y se llevará a cabo durante dos fines de semana consecutivos, tanto en Nashville como en Londres, en 2027.

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Originalmente, el DollyFest se celebraría en la capital de Tennessee con Parton como artista y presentadora. Además, estaba previsto que se realizara el día de su cumpleaños en enero de 2026, pero fue pospuesto debido a los diversos problemas de salud que padecía.

“Teníamos el lugar reservado y el anuncio listo. Pero en agosto de 2025, Dolly tuvo que dar un paso atrás tras sus problemas de salud iniciales”, dijo Danny Nozell, mánager de Parton en un comunicado.

El patrimonio de la artista describe DollyFest como una: "fiesta mundial de dos días, dos fines de semana y dos continentes. (...) Es la celebración oficial producida por Team Dolly en honor a Parton".

“Lo que Dolly comenzó nos aseguraremos de que se haga realidad. Mucha gente siempre dice, WWDD (¿Qué haría Dolly?), y, bueno, en este momento, DOLLYFEST es WDWD (¡Lo que Dolly haría!)”, agregó Nozell.

Las fechas del festival, el cartel de artistas y la información sobre las entradas se anunciarán más adelante.

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