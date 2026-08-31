Pedro Sánchez cambia su discurso sobre Ceuta y descarta implicación de Marruecos

El primer ministro de España, Pedro Sánchez, hace gestos mientras se dirige a los periodistas después de reunirse con el rey Felipe VI de España en el Palacio de la Almudaina en Palma de Mallorca, España, el 29 de julio de 2026.

MADRID.– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, descartó este lunes que las autoridades de Marruecos hayan tenido alguna responsabilidad en la entrada masiva de migrantes a Ceuta ocurrida a finales de julio, pese a las críticas que ha recibido el Ejecutivo por su gestión de una crisis que desbordó la capacidad de la ciudad autónoma y generó una fuerte preocupación entre sus habitantes por la seguridad y la presión sobre los servicios públicos.

En una entrevista concedida a la Cadena SER, Sánchez afirmó que no existe información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ni de otros organismos de inteligencia que apunte a una participación de las autoridades marroquíes en la llegada masiva.

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Según el mandatario, alrededor de 70,000 personas ingresaron irregularmente en Ceuta procedentes de Marruecos entre el 30 y el 31 de julio, aunque las cifras sobre el número exacto de entradas y de personas que permanecen actualmente en la ciudad han generado discrepancias entre las distintas administraciones.

Sánchez atribuyó parte de la crisis a la difusión de información falsa sobre una sentencia del Tribunal Supremo relacionada con las devoluciones de migrantes y señaló a las redes sociales, organizaciones criminales y una supuesta “internacional ultraderechista” como factores que contribuyeron a agravar la situación.

También vinculó la propagación de esos contenidos con redes asociadas a Rusia e Israel. El mandatario sostuvo que la cooperación con Marruecos resulta indispensable para resolver la situación y aseguró que romper la confianza con Rabat agravaría la crisis.

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Oposición cuestiona la posición del Gobierno

Las explicaciones de Sánchez han sido cuestionadas por la oposición española. El Partido Popular acusó al Gobierno de mostrar una “delicadeza diplomática” con Marruecos mientras mantiene una posición más dura con los propios ceutíes y cuestionó que el Ejecutivo descarte cualquier responsabilidad marroquí ante un movimiento migratorio de semejante magnitud.

Vox, por su parte, cuestionó la política migratoria del Gobierno de Sánchez, al tiempo que ha reclamado un refuerzo permanente de la frontera y medidas más contundentes para impedir nuevas entradas irregulares.

El cambio de tono respecto de las primeras horas de la crisis también queda bajo escrutinio. Tras los acontecimientos del 30 y 31 de julio, Sánchez calificó inicialmente la situación como un “ataque a la integridad territorial” de España y defendió la necesidad de garantizar el control de la frontera. Un mes después, el jefe del Ejecutivo descarta cualquier indicio de participación de las autoridades marroquíes y apuesta por profundizar la cooperación con Rabat.

La evolución del discurso de Sánchez, alimenta las críticas de quienes consideran que el Gobierno español ha evitado exigir explicaciones públicas a Marruecos por la magnitud de la llegada de migrantes a territorio español.

Migrantes marroquíes hacen cola para recibir comida distribuida por la ONG Luna Blanca en el enclave español del norte de África, Ceuta, el 7 de agosto de 2026, tras una invasión de migrantes desde Marruecos en los últimos días. AFP

Ceuta bajo presión

La magnitud de la crisis llevó al Gobierno español a declarar a Ceuta en situación de interés para la Seguridad Nacional, después de reconocer que la llegada masiva de migrantes había ejercido una presión inédita sobre los sistemas de control fronterizo, acogida, atención humanitaria, protección de menores y seguridad ciudadana.

La situación también generó preocupación entre sectores de la población local, que raclaman mayores garantías de seguridad y una respuesta más eficaz de las autoridades ante las consecuencias de la llegada masiva de migrantes.

La “Armada de la Solidaridad”

La tensión social también se hizo visible durante el fin de semana con la llegada a Ceuta de la denominada “Armada de la Solidaridad”, una flotilla integrada por cerca de 110 embarcaciones procedentes principalmente de Andalucía, la cual fue promovida por el empresario Marbelli, Pedro Rodriguez.

La movilización recorrió el litoral de la ciudad para expresar respaldo a los ceutíes y reclamar medidas destinadas a recuperar la seguridad, la convivencia y la normalidad tras la crisis migratoria. La iniciativa estuvo acompañada por una concentración motera y exhibió numerosas banderas españolas en la bahía ceutí.

Se observan barreras flotantes instaladas en la frontera marítima entre el enclave español de Ceuta, en el norte de África, y Marruecos, tras la repentina llegada de decenas de miles de migrantes a Ceuta; la imagen fue tomada desde las afueras de la localidad marroquí de Fnideq, en el norte del país, el 1 de agosto de 2026. AFP

El Gobierno anuncia fondos

Mientras el Gobierno asegura que cerca del 90 % de quienes ingresaron durante la crisis ya regresaron a Marruecos, alrededor de 5,000 personas permanecerían todavía en Ceuta, entre ellas unos 1,200 menores, según las cifras ofrecidas por Sánchez. Las autoridades locales manejan, sin embargo, una cifra superior.

El Ejecutivo español anunució una ayuda adicional de 168 millones de euros para afrontar las consecuencias económicas de la crisis y prepara nuevas plazas de acogida.

Sánchez deberá comparecer el próximo 3 de septiembre ante el Congreso de los Diputados para explicar la gestión de una crisis que continúa bajo fuerte escrutinio político y ciudadano y que ha vuelto a colocar en el centro del debate la política migratoria española, el control de la frontera y la relación de Madrid con Rabat.

FUENTE: Con información de EFE/AFP/Ansa Latina/Radio Televisión Canaria