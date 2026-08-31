lunes 31  de  agosto 2026
SUBASTA

Objetos personales de Brigitte Bardot son vendidos en París

Entre las estimaciones más altas, destacan una tinta china del dibujante Sempé, un anillo de platino con un diamante de 3,67 quilates y un lote de cuatro monedas de oro

La actriz francesa Brigitte Bardot (en el centro) ofrece una rueda de prensa en diciembre de 1965 en Hollywood para la película Viva María, dirigida por Louis Malle (al fondo).

La actriz francesa Brigitte Bardot (en el centro) ofrece una rueda de prensa en diciembre de 1965 en Hollywood para la película "Viva María", dirigida por Louis Malle (al fondo).

AFP

PARÍS.- Sombreros de paja, gafas, camisones... Unos 285 objetos de la legendaria actriz francesa Brigitte Bardot irán a subasta el 21 de septiembre en París, indicó el lunes la casa de remates Millon a AFP.

El resultado de la venta de estos lotes, estimados entre 20 y 10.000 euros (entre 11,5 y 11.500 dólares), será para la Fundación Brigitte Bardot y para Nicolas-Jacques Charrier, hijo único de la estrella, fallecida a los 91 años en diciembre.

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Los artículos proceden de las dos casas que la actriz tenía en Saint-Tropez (sureste de Francia) y de su apartamento parisino.

"Los objetos presentados son aquellos que ella apreciaba especialmente porque representan su segunda vida", subraya en el catálogo Ghyslaine Calmels, directora general de la Fundación Bardot.

La mayoría de los artículos tendrán un precio de salida inferior a 100 euros.

Subasta

Un cartel de la película Y Dios creó a la mujer conservado en La Madrague, como conoció a una de sus dos casas, está estimado entre 100 y 200 euros.

La pulsera de oro que llevó la actriz el día de su boda con Jacques Charrier tiene una estimación máxima de 1.200 euros.

Su máquina de escribir personal, una Olivetti mecánica con la que redactó su autobiografía, así como un par de botas rojas que le gustaban especialmente, también figuran en el catálogo, al igual que la mesa de trabajo en la que contestaba su correspondencia.

Entre las estimaciones más altas, entre 5.000 y 10.000 euros, destacan una tinta china del dibujante Sempé, un anillo de platino con un diamante de 3,67 quilates y un lote de cuatro monedas de oro de 20 dólares estadounidenses.

Junto a muebles y artículos más caros, también se subastan objetos más modestos. "Brigitte Bardot los llamaba sus 'mierdecillas': cofres, cajas, vaciabolsillos, despertadores, pequeños relojes de sobremesa, encendedores, ceniceros y regalos...", agrega la casa Millon.

Todos estos lotes estarán expuestos en el Hôtel Drouot de París del 15 al 20 de septiembre.

FUENTE: AFP

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