miércoles 25  de  febrero 2026
POLÉMICA

Hermana de Karol G arremete contra su familia ante batalla legal con el padre de su hija

Jessica Giraldo, hermana y manager de Karol G, se pronunció en redes para solicitar respeto y privacidad ante el episodio que su familia vive

Karol G asiste a la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Karol G asiste a la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Amy Sussman / Getty Images via AFP
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Verónica Giraldo, hermana de Karol G, arremetió contra su familia en redes sociales y denunció que los suyos le han dado la espalda en medio de la lucha por la custodia de su hija Sophia, fruto de su relación con Jaime Llano, de quien se encuentra separada.

A través de sus plataformas, el 23 de febrero, Giraldo mostró sus manos con sangre y expuso que sus heridas fueron a consecuencia de querer sacar de la casa de sus padres a su hija.

Lee además
Los actriz Carolina Laursen y su esposo, el actor David Chocarro. 
EN VIDEO

Así se vive la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2026
Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.
MÚSICA

Bad Bunny encabeza las nominaciones al Premio Lo Nuestro 2026

"Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré que mi familia me está dando la espalda. Es muy triste que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal", expuso en el video.

Posteriormente, la mujer aseveró que ella y sus hermanas fueron testigos de violencia en el hogar durante su infancia, acusando a su padre, Guillermo Giraldo, física y emocionalmente a su madre, Marta Navarro.

Tras las acusaciones, la cuenta de Verónica fue eliminada.

Los señalamientos han conmocionado a la comunidad que sigue a Carolina Giraldo Navarro, conocida como Karol G e intérprete de éxitos como Tusa, Provenza, Bichota, 200 Copas, Si Antes Te Hubiera Conocido, entre otras.

Reacción de Jessica Giraldo

A los minutos de hacerse público el conflicto familiar, Jessica Giraldo, también hermana de Karol G y manager de la cantante, se pronunció en redes para solicitar respeto y privacidad ante el episodio que su familia vive.

"En los últimos días han visto publicaciones relacionadas con mi hermana Verónica. Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años", inició.

Comunicado Hermana Karol G
Comunicado de Jessica Giraldo sobre la situación que su familia atraviesa.

Comunicado de Jessica Giraldo sobre la situación que su familia atraviesa.

"Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija. Les pedimos empatía, respeto y comprensión mientras enfrentamos esto en familia. Gracias por el cariño y por acompañarnos siempre con tanto amor", concluyó.

Según señala la revista ¡HOLA!, Verónica, hermana mayor de las Giraldo, padece depresión y en los últimos días la situación se ha agravado debido a la batalla legal que mantiene con su ex.

Denuncias

Días previos al colapso, Verónica se había mostrado vulnerable en redes sociales, exponiendo que confió en la persona equivocada, le entregó su amor y hoy sufre las consecuencias.

"Uno (no) tiene que demostrarle a nadie sus sentimientos por más cosas que pasen. Yo lo que estoy viviendo no se lo deseo a ninguna mujer, porque es muy triste que le entregues el amor a una persona y esa persona haga de todo para que te vean como la mala", manifestó al comienzo de un video.

"El que yo decía que era el amor de mi vida, al que siempre mostraba. El error mío fue ser tan sincera y mostrarme tal cual soy y entregarle mi vida, mi familia, mi hogar y aún más...", prosiguió.

Verónica insinuó que en el pasado le confió sus problemas de salud mental, y ahora el hombre trata de sacar provecho de ello para quedarse con la custodia de la pequeña que comparten.

"Contarle sobre muchas cosas de mi vida, en cuanto a la salud mental, que hoy en día se está aprovechando de ello. ¿Ustedes pueden creer que me va a llevar a comisaría?".

Temas
Te puede interesar

Venden objetos de películas "Tiburón", "Terminator" y "Star Wars" en Los Ángeles

Aseguran que Martin Short está devastado por la muerte de su hija Katherine

Dimite la presidenta del Louvre a cuatro meses del robo de joyas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.  video
EEUU

Trump en su Discurso del Estado de la Unión: "Esta es la era dorada de Estados Unidos"

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas.  video
INVESTIGACIÓN

Diosdado Cabello se convierte en principal objetivo de EEUU, tras ausencia del "Mencho"

Imagen de referencia de entrada de inmigrantes cubanos por la frontera sur de Estados Unidos.
GIRO MIGRATORIO

I-220A en la cuerda floja: lo que realmente cambia tras el más reciente fallo del Undécimo Circuito

El presidente Donald Trump en su primer discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, en Washington, EEUU, en 2018. video
EEUU

Curiosidades del Discurso del Estado de la Unión: El más breve, el más largo y el misterio del "ausente"

El logo de la plataforma Meta.
Inversión

Meta acuerda comprar millones de "chips" al fabricante AMD

Te puede interesar

El presidente Donald Trump y los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart.
REACCIONES

Liderazgo político de Florida se proyecta como motor legislativo de la agenda Trump

Por Daniel Castropé
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.  video
EEUU

Trump en su Discurso del Estado de la Unión: "Esta es la era dorada de Estados Unidos"

Aeropuerto de Maiquetía, Venezuela. 
TRANSICIÓN

EEUU evalúa condiciones de seguridad en aeropuertos de Venezuela para reanudar de vuelos directos

Aviones en el Aeropuerto Internacional de Miami.
¿ATAQUE?

Colombia investiga posible impacto de bala en avión de American Airlines (medios)

Imagen de referencia de entrada de inmigrantes cubanos por la frontera sur de Estados Unidos.
GIRO MIGRATORIO

I-220A en la cuerda floja: lo que realmente cambia tras el más reciente fallo del Undécimo Circuito