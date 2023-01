Hermanas fundan instituto para creadores de globos

“Tenía 19 años cuando quedé embarazada. En ese entonces trabajaba en un banco en Venezuela, y cuando informé de mi embarazo me botaron. Y me pregunté, ¿de qué me sirve entregar tanto a una compañía que no es mía? Entonces me di cuenta de que tenía que trabajar para mí”, recordó Génesis Nieves sobre sus inicios en el arte con globos.