viernes 13  de  marzo 2026
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Fotografía de archivo del 29 de junio de 2017 que muestra al músico y compositor de salsa Willie Colón presentando su espectáculo “Tour 50 Aniversario” en Guadalajara (México). Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como Idilio y Gitana y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.

Fotografía de archivo del 29 de junio de 2017 que muestra al músico y compositor de salsa Willie Colón presentando su espectáculo “Tour 50 Aniversario” en Guadalajara (México). Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como 'Idilio' y 'Gitana' y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.

EFE / Ulises Ruiz Basurto / ARCHIVO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
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MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Nueva York despide a Willie Colón

La ciudad de Nueva York dio un último adiós a Willie Colón, el icónico trombonista y arquitecto de la salsa, quien falleció el 21 de febrero a los 75 años luego de ser hospitalizado por complicaciones respiratorias.

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Tras una emotiva jornada de velatorio realizada el domingo en White Plains, donde cientos de seguidores se reunieron entre fotografías y guardias de honor policiales para honrar la memoria del músico, los actos fúnebres continuaron el lunes con una ceremonia religiosa de gran envergadura.

La emblemática Catedral de San Patricio, en el corazón de Manhattan, fue el escenario de una misa solemne que inició a las 9:30 am para que familiares, colegas de la industria y fanáticos rindieran un tributo final al Malo del Bronx, reportó Telemundo.

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Arrestan a mujer por disparar a mansión de Rihanna

Una mujer fue arrestada tras presuntamente disparar múltiples tiros contra la mansión de Rihanna en Beverly Hills, California, uno de los cuales atravesó la pared. Una sospechosa fue localizada y detenida sin incidentes, y se recuperó un arma, reportó un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que el nombre de la mujer es Ivanna Lisette Ortiz y que fue arrestada en un centro comercial media hora después del incidente. El capitán Mike Bland dijo a los periodistas que el arma utilizada era un rifle AR-15

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Filtran imágenes de hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula

Tras casi dos décadas de esfuerzos por mantener la privacidad de su familia, la actriz Aracely Arámbula se ha visto envuelta en un importante suceso mediático. El programa de espectáculos Ventaneando difundió este lunes las primeras imágenes de sus hijos, Miguel y Daniel, captadas durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México el pasado fin de semana.

La noticia marca un hito en la prensa de sociedad, dado que la protagonista de Perfume de Gardenia se había caracterizado por proteger celosamente la identidad de sus hijos con Luis Miguel, evitando cualquier exposición de sus rostros en plataformas digitales o eventos públicos.

En las imágenes presentadas, el programa decidió mostrar únicamente el rostro del primogénito de la expareja, Miguel. Debido a la legislación vigente sobre la protección de datos personales y la imagen de los menores de edad, la producción decidió no revelar las facciones de Daniel, quien aún no ha alcanzado la mayoría de edad.

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Ester Expósito y Kylian Mbappé avivan rumores de romance

Las redes sociales estallaron luego de que circularan una serie de imágenes de Ester Expósito y Kylian Mbappé juntos. Lo que comenzó como un rumor se confirmó luego de que la actriz española y el futbolista francés compartieran un viaje a París durante el fin de semana.

Según información de La Vanguardia, los famosos cenaron en un restaurante con vista a la Torre Eiffel y posteriormente asistieron a un club nocturno que está de moda en la capital francesa. En ambos lugares, testigos alegaron que los vieron muy cercanos.

Aunque ninguno ha confirmado una relación, el Diario Vasco asegura que la actriz estuvo en la ciudad a propósito de la Paris Fashion Week, pues estuvo invitada a la exclusiva cena Grand Dîner en el Museo del Louvre; mientras que el jugador del Real Madrid viajó a su tierra para tratarse un esguince en la rodilla izquierda.

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Harvey Weinstein da primera entrevista desde prisión

Harvey Weinstein, el exmagnate de Hollywood condenado por violación, dijo que la cárcel es un infierno, en una entrevista en la cual insistió en que no es culpable de los crímenes por los que ya fue sentenciado.

También dijo que está en su celda en la prisión Rikers Island, en Nueva York, acompañado apenas por guardias y aterrorizado de los otros reos.

Weinstein, de 73 años y quien está en silla de ruedas, afirmó que fue sometido a una operación del corazón mientras estaba en prisión y que ahora sufre de cáncer de los huesos. Aunque su condena original en Nueva York en 2020 y su pena de 23 años de prisión fueron anuladas, fue hallado culpable de dos cargos de agresión sexual durante un nuevo juicio celebrado en junio

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