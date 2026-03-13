EEUU afirma que el nuevo líder supremo iraní está "herido" y "desfigurado

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, observa durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2026.

WASHINGTON .- El secretario de Guerra de EEUU , Pete Hegseth, afirmó este viernes que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, está "herido" y muy posiblemente "desfigurado" tras los ataques que mataron a su padre en el inicio de la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán.

"Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video", dijo el jefe del Pentágono en una rueda de prensa.

IRAN MUJERES HIJO DE JAMENEI (ED) ATTA KENARE AFP 2026 Dos mujeres pro-régimen o amenazadas muestran la foto del hijo del asesinado ayatolá Alí Jamenei, Seyed Mojtaba Hosseini Jamenei, el nuevo líder designado. ATTA KENARE/ AFP

El foco en las fuerzas navales iraníes del estrecho de Ormuz

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, el general Dan Caine, confirmó este viernes que la estrategia "prioritaria" en la guerra de Irán pasa ahora por la destrucción de los activos militares iraníes, desde barcos minadores a bases navales, en el bloqueado estrecho de Ormuz y anunció que este viernes será escenario del día más intenso de bombardeos estadounidenses desde el comienzo del conflicto hace 13 días.

"Hemos convertido en prioridad atacar la actividad de minado de Irán, las bases navales y sus almacenes, además de los misiles que podrían influir en la situación en el estrecho (de Ormuz)", manifestó el general en rueda de prensa, acompañado del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

"Hoy será nuestro día más intenso en lo que se refiere a ataques cinéticos en la zona de operaciones", en referencia a los bombardeos. "Hemos atacado más de 6.000 objetivos, y nuestros ataques continúan a cada hora que pasa", añadió el alto mando militar.

El general Caine, en línea con los comentarios formulados por Hegseth y el presidente Donald Trump en los últimos días, aseguró que la capacidad de combate de la Armada iraní "está neutralizada" pero avisa de que Irán "aún tiene la capacidad de dañar a fuerzas aliadas y buques mercantes" en el estrecho.

Hegseth, por su parte, ha asegurado que a Irán no le quedan defensas aéreas y que los ataques con drones de la República Islámica se redujeron el jueves "en un 95%", de acuerdo con las estimaciones del Departamento de Defensa.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press