Hipótesis sobre acuerdo entre Washington y La Habana reaviva el debate

Montículo de escombros del edificio del Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI) en La Habana.

Basura esparcida en la vía pública, resultado del mal funcionamiento y la falta de recursos del régimen cubano

Acumulación de basura en una calle de La Habana, reflejo de los problemas de recogida de desechos en varios barrios de la capital cubana

MIAMI.- La posibilidad de un acuerdo económico entre Estados Unidos y Cuba vuelve a colocar en el centro del debate el futuro de las relaciones entre Washington y La Habana, en medio de la profunda crisis económica, política y social que atraviesa la isla.

Un reporte publicado por USA TODAY , firmado por la periodista Francesca Chambers , señala que la administración del presidente Donald Trump estaría cerca de anunciar un pacto que podría flexibilizar algunas restricciones de viaje para ciudadanos estadounidenses e incluir sectores estratégicos como puertos, energía y turismo.

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Según el artículo, “dos fuentes familiarizadas con las conversaciones indicaron que el acuerdo podría anunciarse próximamente, aunque aún no se conocen los detalles concretos ni el calendario de su posible implementación”.

Las discusiones también han contemplado posibles escenarios políticos en la Mayor de las Antillas, incluida una eventual salida del designado presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, permitir que la familia Castro permanezca en el territorio nacional y acuerdos relacionados con áreas clave de la economía.

La publicación aparece en un contexto regional marcado por recientes tensiones geopolíticas y por la presión de la Casa Blanca sobre aliados de la dictadura cubana, particularmente tras el abrupto corte de los envíos de petróleo provenientes de Venezuela.

Durante la cumbre regional “Escudo de las Américas”, celebrada el 7 demarzo en la ciudad de Doral, Trump afirmó que su administración mantiene conversaciones con el gobierno cubano a través del secretario de Estado Marco Rubio.

“Cuba está al final del camino. Realmente está al final del camino. No tienen dinero. No tienen petróleo. Tienen una mala filosofía. Tienen un mal régimen que ha sido malo durante mucho tiempo”, declaró el mandatario ante líderes latinoamericanos.

CUBA Acumulación de basura en una calle de La Habana, reflejo de los problemas de recogida de desechos en varios barrios de la capital cubana DIARIO LAS AMÉRICAS

El presidente estadounidense añadió que, a su juicio, un acuerdo podría alcanzarse con relativa facilidad.

En este contexto la posibilidad de este entendimiento reaviva el debate sobre el rumbo de la política estadounidense hacia Cuba, especialmente después del proceso de acercamiento impulsado por la administración de Barack Obama en 2014 y posteriormente revertido durante el primer mandato de Trump.

El economista cubano Emilio Morales, presidente de la firma de análisis Havana Consulting Group, es uno de los especialistas más citados en el sur de Florida. Con sede en Miami, su trabajo se centra en el estudio de las remesas, el sector privado emergente y los posibles escenarios de transición en Cuba. Sus análisis sobre la crisis que atraviesa el país y las relaciones con EEUU son frecuentemente consultados por medios internacionales y centros de estudios.

En conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS, Morales analizó el escenario descrito en el reporte y las perspectivas económicas y políticas que enfrenta Cuba.

“Cuba no tiene ninguna fortaleza para negociar”

Durante décadas, la política de Washington hacia Cuba ha estado marcada por sanciones y presión económica. Si se concreta un acuerdo de este tipo, ¿estaríamos ante un giro estratégico en la relación bilateral o ante una maniobra económica puntual de EEUU?

"No creo que se concrete ningún acuerdo de la naturaleza que describe el artículo de USA Today. Primero, porque el gobierno cubano no está en condiciones de exigir nada y Estados Unidos, por el contrario, tiene todas las opciones sobre la mesa para presionar hasta donde quiera.

Y si el objetivo que quiere la administración Trump es un cambio de sistema, entonces un acuerdo que solo contemple una parte económica que mantenga a la familia Castro en el poder no es posible. Primero, porque no sería admitido ni por el exilio ni por el propio pueblo cubano en el punto en que estamos hoy. Y tampoco es factible para el propio gobierno de Estados Unidos, que lo tiene tan fácil que con solo un plumazo podría lograr que el régimen caiga en 48 horas. Así que no creo que eso sea posible.

Yo creo que eso es una especulación y una interpretación que ha hecho ese medio a través de ese periodista, desde un ángulo muy estrecho".

Este posible acuerdo surge en medio de la peor crisis económica que ha vivido Cuba en décadas. Desde el punto de vista económico, ¿La Habana negocia desde una posición de debilidad?

"El país está en bancarrota. No tienen créditos ni líneas de crédito. Rusia y China no van a venir al rescate. Perdieron a su principal sostén, que era Venezuela.

Por lo tanto, no tienen absolutamente nada. Lo único que les queda es la represión, y ni siquiera tienen ya recursos para sostenerla. Entonces no hay opción posible.

La única opción que tienen es escuchar, leer e interpretar las opciones que les está dando Estados Unidos, y que seguramente contemplan que la familia Castro se vaya del país y dé paso a una transición. Esa es la única opción posible".

CUBA ISDI DERRUMBE Montículo de escombros del edificio del Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI) en La Habana. DIARIO LAS AMÉRICAS

¿Ve realmente posible que la familia Castro acepte una transición que implique su salida del poder?

"Yo creo que Raúl Castro sabe bien medir los riesgos y creo que va a preferir irse y proteger a su familia antes de quedarse y defender una causa que ya no tiene ningún sentido.

Cuando se mencionan sectores como puertos, energía y turismo, ¿qué intereses estratégicos podría estar buscando Estados Unidos en la economía cubana y también en el Caribe?

Como expliqué anteriormente, esa es la visión que da el artículo; es la visión del periodista que lo escribió, y no creo que sea una visión real de lo que quiere Estados Unidos. Estados Unidos lo que quiere es estabilizar el país y pasar a la democracia.

Obviamente, van a tratar de priorizar los sectores de la economía cubana que más rápido puedan recuperarse para que empiece a fluir el capital y el comercio en Cuba, y la economía comience a dinamizarse. Uno de los factores principales es el turismo, la industria del turismo, porque prácticamente en esa industria no hay que invertir nada.

Sin embargo, sí hay que invertir en higienizar el país, reparar las calles y reponer el sistema de salud. Son elementos que hacen falta para volver a hacer atractivo el turismo, porque hoy en día el turismo en Cuba perdió todo su atractivo".

Si un acuerdo con Estados Unidos se materializa, ¿podría realmente transformar la economía cubana?

"La transición se está ideando de una manera en que la primera etapa sea una etapa de estabilización, que empiece a estimular la economía, que es la base de todo.

Y eso sería sin la presencia de los Castro. Entonces, cualquier arreglo que haya sería bajo esas condiciones. Obviamente, las relaciones comerciales entre ambos gobiernos serían un factor predominante.

En ese sentido, podríamos ver que Estados Unidos podría beneficiar a Cuba en el sentido de no cobrarle ningún arancel para que pueda exportar productos al mercado norteamericano y viceversa.

Cuba no tendría que pagar ningún impuesto a la hora de importar maquinaria y productos de Estados Unidos, que son muy necesarios en esta etapa de estabilización para poder recomponer la economía. Sería una relación de mutuo acuerdo y muy ventajosa para el gobierno cubano, que tiene que pensar prácticamente desde cero".

CUBA Basura esparcida en la vía pública, resultado del mal funcionamiento y la falta de recursos del régimen cubano DIARIO LAS AMÉRICAS

Tras el proceso de deshielo iniciado en 2014 durante la administración Obama, ¿qué factores hacen diferente el escenario actual?

"Bueno, en aquel momento en realidad fue una apertura que lanzó el gobierno de Obama sin exigir prácticamente nada a cambio. Las estructuras de poder cubanas se mantuvieron igual; no hubo cambios prácticamente de ningún tipo, ni en profundidad en la parte económica ni mucho menos en la parte política.

En el contexto actual en el que estamos, fue un proceso que al final fracasó. El propio gobierno cubano fue el que detuvo las reformas. Incluso, una de las formas que utilizaron para detener el acercamiento fueron los ataques sónicos contra diplomáticos norteamericanos.

Por cierto, Estados Unidos ya tiene el equipo con el cual se usó para hacer esos ataques. Al menos compraron uno a una mafia rusa y lo han estado probando por dos años".

Desde su experiencia, ¿existen realmente condiciones para un cambio político en Cuba?

"Fácil no es, pero tampoco es extremadamente difícil. El que tiene el agua al cuello son ellos, no Estados Unidos.

En la medida en que se acerquen los próximos días y se vaya cerrando el cerco, es probable que crezcan las protestas. De hecho, hace varios días se han reportado cacerolazos en casi toda Cuba".

Si continúan los apagones, la falta de agua y de alimentos, lógicamente la población va a salir desesperada a las calles a pedir el fin del comunismo.

Muchas personas hablan incluso de anexar la isla a EEUU.

"Cada cual tiene su opinión, pero yo no creo que Estados Unidos tenga interés en anexar a Cuba. Más bien tiene interés en democratizarla, brindarle apoyo y que luego Cuba siga su rumbo como un país democrático".

Si ese escenario se materializa, ¿cómo se desarrollaría el proceso y en qué plazo cree usted que podría producirse el desenlace?

"Me imagino que Estados Unidos podría poner un ultimátum a la familia Castro para que recoja sus cosas y se vaya.

Eso dependerá de los próximos días y de cómo administren el poco petróleo que les queda.

También dependerá de qué opciones les den para negociar. Hay que tomar como referencia lo que ocurrió en las negociaciones con Maduro: a Maduro se le dieron varias opciones y las fue rechazando una por una.

Supongo que en estos momentos están en ese trance, poniéndoles opciones sobre la mesa y negociando cuál alternativa es más conveniente para ellos.

Es un proceso que puede demorar unas semanas. Pero, viendo cómo está la situación y cómo crece día a día el desespero ciudadano exigiendo un cambio, no me extrañaría que antes del verano se produzca un desenlace".

En este momento Estados Unidos también enfrenta otros conflictos internacionales. ¿Cómo influye ese contexto en la situación cubana?

"Ahora mismo Estados Unidos está concentrado en la guerra con Irán, un conflicto que apenas lleva una semana y que ya ha reducido la capacidad misilística iraní en más de un 80%.

Es probable que en los próximos quince o veinte días haya una situación más clara y entonces se pueda retomar el tema de Cuba, porque ahora mismo la prioridad es Irán".