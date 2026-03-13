"El pueblo lo exige", afirma Trump sobre proyecto de transparencia electoral

El presidente Donald J. Trump pidió a los republicanos unidad para que se apruebe en el Congreso una ley de integridad electoral antes de los comicios legislativos en noviembre: el Proyecto de Ley SAVE.

La Cámara de Representantes ya aprobó el proyecto de la Ley para Proteger la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE, por sus siglas en inglés), pero el proyecto enfrenta algunos obstáculos en el Senado.

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Trump ha convertido este plan legislativo en una exigencia central de su agenda, como se espera en una democracia; sin embargo,casi todos los demócratas se oponen, lo que vuelve a subir las alarmas sobre las dudosas intenciones de la izquierda antes de las elecciones legislativas de noviembre.

El proyecto exigiría que los estadounidenses demuestren su ciudadanía al registrarse para votar en elecciones federales y presenten una identificación al emitir su voto, algo que se exige en todos los países del mundo y que resulta de simple sentido común.

Según la legislación, los votantes tendrían que proporcionar documentos como un pasaporte o un certificado de nacimiento, junto con una identificación con fotografía válida, para demostrar que son ciudadanos estadounidenses.

Integridad y transparencia electoral: la oposición de los demócratas

Los conservadores y el 86% de los estadounidenses sostienen que la medida es imprescindible para evitar todas las irregularidades que se vieron en las presidenciales de 2020 y de esta forma garantizar la credibilidad en la integridad electoral en EEUU.

Ha llamado mucho la atención la postura de la izquierda sobre el proyecto de ley con pretextos absurdos de que discrimina, una narrativa que confirma las dudas sobre anteriores acciones antidemocráticas y graves errores, mucho más ahora que los demócratas defiende una agenda radical "progresista" y Woke.

Los demócratas argumentan que impondría requisitos engorrosos a millones de votantes habilitados que quizá no tengan fácil acceso a esa documentación.

Estados Unidos ha ido ampliando los requisitos de identificación desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Actualmente un pasajero no puede subirse a un avión sin una identificación que sea aceptada a nivel federal.

Trump acentuó sus críticas del sistema de registro e identificación electoral con las presidenciales de 2020, que se consideraron masivamente irregulares o con grandes matices de fraude por millones de estadounidenses, congresistas republicanos, activistas conservadores y el actual presidente de EEUU.

Uno de los aspectos diferentes de esos comicios presidenciales, celebrados durante la pandemia del llamado COVID-19, fue el uso masivo de voto por correo.

Estados como Pennsylvania derogaron a última hora en 2020 y de forma excepcional numerosos controles internos para permitir ese voto por correo.

"No al voto por correo (excepto por enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje)" exigió el presidente Trump en su plataforma Truth Social.

El pueblo exige transparencia

El jefe de la Casa Blanca manifestó que no firmaría ninguna otra ley que le presente el Congreso si no se aprueba primero SAVE Act.

"El pueblo lo exige", puntualizó Trump.

Las elecciones de 2020 dispararon las alarmas sobre el sistema electoral estadounidense repetidamente que el fraude es escaso, aunque el principal obstáculo es precisamente la identificación de los defraudadores.

Un total de 19 estados otorgan permisos de conducir a indocumentados.

Votar sin ser ciudadano estadounidense ya es un delito federal, pero que no se cumple en especial en los estados gobernados por la izquierda radical.

Un estudio del centro Brennan aseguró en 2024 que hasta 21 millones de estadounidenses no disponen de documentos federales para probar su ciudadanía, como un pasaporte, lo que les dificultaría votar.

La solución entonces no debrería ser la abolición de la transparencia electoral, sino que esas personas saquen sus documentos oficiales que se les exigen hasta para un puesto laboral, estudios universitadores, etc.

"Al parecer, el Brennan Center confió en un sistema de palabra de honor al realizar su encuesta, así que ni siquiera está claro que los encuestados sean ciudadanos estadounidenses" argumentó el sitio conservador The Federalist.

Un ligero sondeo de Rasmussen este jueves indica que el 63% de votantes está a favor de la propuesta conservadora, sin embargo varias encuestas de rigor superan el umbral del 80%.

Según las normas del Senado, la mayoría de las iniciativas necesitan 60 votos para avanzar, un umbral que los 53 republicanos de la Cámara Alta no alcanzan en la actualidad.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, ha expresado que no hay votos suficientes en la Cámara Alta para cambiar las normas de "filibusterismo" y sacar adelante el proyecto con una mayoría simple.

Con todo, los líderes republicanos planean un debate maratónico en el Senado en los próximos días, en parte para obligar a los demócratas a oponerse públicamente a la medida y demostrar una vez más al pueblo estadounidense el camino escogido por el actual Partido Demócratas en EEUU.

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FUENTE: Con información de AFP.