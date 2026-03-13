viernes 13  de  marzo 2026
MEDIDAS

EEUU flexibiliza sanciones contra Venezuela para incentivar producción de fertilizantes

Las tres licencias del Departamento del Tesoro incluyen todas las actividades económicas que permitan el aumento de la producción de "productos petroquímicos"

Fachada del Departamento del Tesoro de EEUU

Fachada del Departamento del Tesoro de EEUU

SAUL LOEB/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - Estados Unidos anunció este viernes una nueva flexibilización de las sanciones contra Venezuela para permitir un aumento de la producción de fertilizantes, en momentos en que la guerra en Oriente Medio provoca una escasez de petróleo y de productos derivados.

Las tres licencias nuevas del Departamento del Tesoro incluyen todas las actividades económicas que permitan el aumento de la producción de "productos petroquímicos", lo que incluye "productos fertilizantes y productos químicos precursores de fertilizantes".

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Las licencias llevan un anexo en el que aparecen todos los productos autorizados.

Los fertilizantes se han convertido en un rubro buscado en los mercados internacionales a causa del alza de precios por las hostilidades contra Irán, lo que también ha provocado prácticamente el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial.

Alrededor del 33% de los fertilizantes mundiales, incluido el azufre y el amoníaco, también transitan por esa vía fluvial estratégica.

"Suministro estable"

América Latina es una región importadora de fertilizantes, y que sufrió especialmente por el inicio de la guerra en Ucrania, uno de los mayores países productores, junto con Rusia.

Venezuela también importaba grandes volúmenes de Rusia a causa del estado crítico de su sector petrolero.

El objetivo de Washington es reactivar ese sector, para garantizarse un suministro estable de crudo y derivados, al mismo tiempo que proporciona las divisas de esas ventas a Caracas, bajo sus condiciones.

FUENTE: Con información de AFP

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