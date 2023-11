Hija de Brad Pitt y Angelina Jolie se presenta sin el apellido de su padre

Ahora, una de las hijas de Brangelina (como era popularmente llamada la pareja) ha tenido un gesto que evidencia de qué lado se encuentra en la disputa que ambos actores enfrentan.

Zahara, quien fue adoptada en 2005 en Etiopía por Angelina y Brad, recientemente fue admitida a la hermandad Alpha Kappa Alpha.

En el video difundido de su presentación, la joven de 18 años se muestra orgullosa del importante paso personal que ha dado. No obstante, un detalle llamó la atención de sus seguidores y de quienes por años siguieron a sus padres: Zahara omitió el apellido de Brad, presentándose solo como Zahara Marley Jolie.

Polémica

Pese a que en ningún momento la joven se ha pronunciado al respecto, en redes sociales surgieron las sospechas de que posiblemente la relación entre Brad y ella está quebrada.

En 2022, el actor señaló que se encontraba orgulloso de su hija por iniciar su primer año en el Spelman College. “Es tan inteligente.Va a florecer aún más en la universidad. Es un momento emocionante y hermoso para encontrar su propio camino y perseguir sus intereses”, comentó a Vanity Fair.

La acción también reavivó la atención sobre la decisión que Maddox, el mayor de los hijos de Angelina y Brad, tomó en relación con su nombre: se presenta solo con el apellido Jolie en documentos no legales. Según US Weekly, en 2021 el joven de 22 años planteó cambiarse el nombre, pero su madre no lo aprobó.

Durante el conflicto legal de la pareja en relación a la custodia de sus hijos, se supo que una discusión en un jet privado fue lo que desencadenó el proceso de divorcio. Presuntamente, el actor habría asfixiado a uno de sus hijos y golpeado a otro en la cara cuando estos trataron de defender a Angelina.