Hija mayor de Halle Berry rechaza acusaciones de violencia doméstica contra la actriz

La actriz estadounidense Halle Berry asiste a la 97.a edición de los Premios Óscar en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025.

MIAMI.- Nahla Aubry, hija mayor de Halle Berry , rechazó las acusaciones de violencia doméstica y abuso infantil que presentó Olivier Martínez, contra la actriz. El francés señaló que Maceo, el hijo que comparte con la ganadora del Óscar, ha sido agredido físicamente en reiteradas ocasiones.

El actor solicitó una orden de alejamiento temporal y solicitó la custodia completa el joven de 13 años.

Ante esto, Aubry, de 18 años, dijo al Tribunal Superior de Los Ángeles que su madre nunca ha manifestado actitudes violenta hacia sus hijos. "Nunca observé nada abusivo en su forma de criar a su hija", escribió Nahla en una declaración el 3 de octubre que obtuvo la revista People.

La joven describió a Berry como una madre dedicada, cariñosa, comprensiva e involucrada con la vida de sus hijos. Asimismo, señaló que: "puede ser estricta cuando es necesario y espera que sus hijos sigan las reglas y sean respetuosos".

Sobre la acusación de maltrato contra Maceo alegó que jamás la ha visto siendo violenta con el adolescente.

"Jamás he visto a mi madre golpear, abofetear, estrangular, agarrar ni maltratar físicamente a Maceo de ninguna manera. Jamás he visto a mi madre ponerle las manos alrededor del cuello a Maceo, estrangularlo, impedirle respirar ni realizar ninguna conducta que se parezca remotamente a las acusaciones que se han hecho en su contra".

Relación con sus hijos

Nahla, fruto del romance de la actriz con Gabriel Aubry, de quien se separó en 2010, señaló que ha vivido la mayor parte de su vida con Maceo, pues Berry coordinó los horarios para que los dos niños pudieran pasar tiempo juntos. Igualmente, aseveró que pese a sus compromisos con Hollywood, siempre ha estado presente.

"Asistía a sus partidos, lo llevaba a los entrenamientos y torneos, y abogaba por su educación y su acceso a tratamiento médico y terapia. Celebra nuestros éxitos, nos apoya en los momentos difíciles y siempre está ahí cuando la necesitamos. Nunca dudé del amor que mi madre me tenía. Siempre me brindó estabilidad, apoyo, orientación y amor incondicional", recalcó.

Sobre la relación con los padres de ambos, agregó: "Mi madre siempre nos ha animado a mantener relaciones afectuosas con nuestros padres".

Por otra parte, Nahla acusó a Martínez de haber golpeado a su padre cuando ella era una niña.

"En todos los años que viví con mi madre, nunca la vi actuar violentamente contra nadie; sin embargo, sí recuerdo que Oliver golpeó a mi padre en la entrada de nuestra casa cuando yo era pequeña. Tampoco vi a mi madre arrojarle nada a nadie, ni un cuchillo, ni un plato, ni ningún otro objeto. Jamás vi a mi madre golpear, abofetear, estrangular, agarrar ni maltratar físicamente a Maceo de ninguna manera".

La joven de 18 años también destacó que Berry y Maceo habían mantenido una relación sana, incluso juegan a las luchas, hacerse cosquillas. "Nunca he visto a Maceo lastimarse, enfadarse, llorar o hacer otra cosa que reírse después de las luchas juguetonas entre él y mi madre".

Nahla también afirmó que habló con su madre y su hermano en la misma llamada telefónica dos días después del presunto incidente del 29 de septiembre, y que Maceo no parecía molesto por nada.