Hija de Rubby Pérez habla sobre tragedia en Jet Set

"La familia está destrozada. Los hijos, los hermanos, los nietos, todos estamos devastados porque no lo esperábamos. Mi mamá hace dos años partió con el Señor por un cáncer, pero estábamos esperando esa muerte. Pero esto no, estábamos trabajando, estábamos en tarima. Yo era parte de la orquesta de mi papá junto con mi esposo, quien fue quien salvó mi vida, pero todo fue tan rápido", comentó.

"No me dio tiempo de sostener a mi papá, agarrarlo. Todo le cayó encima. Ya no lo vi más", agregó.

Pérez explicó que la muerte del cantante duele más porque no lo esperaban. Recordó que días atrás, el merenguero se había realizado un chequeo médico que evidencio que contaba de perfecta salud.

"Me dijo: 'mami, mira, un viejo de 69 años, mira cómo estoy. Toy duro'. (...) Mi papá era mi todo. Su vejez yo sabía que era mía, que yo lo iba a cuidar, que lo iba a tener. Él me lo decía: 'yo quiero que tu me cuides y me protejas'".

Últimos momentos

Zulinka recordó que previo al desplome del techo en la discoteca Jet Seg, la banda y los asistentes se encontraban disfrutando del espectáculo.

El público solicitó el tema Color de rosa, el cual es interpretado por ella, pero no podía cantarlo porque estaba recién operada.

"Le dije: 'papi vamos a cantarlo entre los dos. Yo la primera parte y tú la segunda parte'", dijo y explicó que a diferencia de otras ocasiones, Rubby le dijo que no cantara con él en su micrófono, como era común, sino que se quedara en el suyo para que estuviera más cómoda.

"Me cuidó hasta el último momento, tal vez inconscientemente... Le dije 'ok'. Hice mi parte y cuando él entró, ahí comenzó todo a desplomarse".

Pérez detalló que el artista solía cantar con los ojos cerrados. "Papi no se dio cuenta, papi no vio nada. Cuando él se dio cuenta, ya tenía todo encima porque así fue. Esa imagen no se borra de mi cabeza, yo vi cuando le cayó la viga y me lo aplastó".

Aunque quiso ayudarlo, no pudo.

"Otra viga le cayó a mi esposo y lo tenía aplastado. A él le faltaba el aire y le decía: 'mi amor, papi está allá abajo'. Él me dice: 'no me puedo parar, qué hago'. Me dijo: 'sal, antes de que todo se desplome porque el niño se nos va a quedar solo'. Como pude, entre los escombros, me trepé, caí, y escuchaba a los músicos gritando que el saxofonista murió. Le cayó una viga".

Señaló que el bajista quedó malherido y tuvieron que hacerle una intervención quirúrgica. También expuso que en la tragedia perdió a su mejor amiga, quien era muy cercana al cantante.

"Él sabe que lo amo, él es mi orgullo y lo seguiré amando en el más allá, para mi hijo era su segundo papá. Dios tiene un plan, todo está escrito cuando naces y cuando partes”.