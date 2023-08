Hijo de actor Rodolfo Sancho confiesa que desmembró a hombre

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, declaró Daniel Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido.

Ante esta situación, el actor Rodolfo Sancho pidió el máximo respeto para su hijo.

En un comunicado remitido a Europa Press, el intérprete y su familia reclamaron a los medios de comunicación que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado sobre los acontecimientos.

Igualmente, solicitó que no se publiquen informaciones que pudieran interferir en el desarrollo de la Justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso. Por último, rogó respeto en estos momentos delicados y de máxima confusión.

Daniel Sancho está ahora mismo acusado de asesinar el pasado martes, 1 de agosto, a Edwin Arrieta Arteaga, cirujano plástico colombiano de 44 años, y de desmembrar su cuerpo sin vida en un hotel de la isla de Koh Phangan, en el sureste del país.

Dos días después, el jueves, el servicio de recogida de basura encontró varios restos humanos dentro de un saco de fertilizante en una zona de la isla. El español, de 29 años, fue detenido al día siguiente y acabó confesando el crimen, de acuerdo con el relato policial recogido por el Bangkok Post.

