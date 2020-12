Hijo de Manzanero considera que su muerte se pudo prevenir

"Hay que dar un atento llamado a toda la gente a que sean más responsables. Mi padre lamentablemente por esa inquietud que sufren todos, de estar cansados de estar en casa, en su cumpleaños se fue a echar desmadre, a un viaje familiar", declaró Juan Pablo.

"Y de repente veo la foto con 30 personas, sin cubrebocas, y digo: 'qué cosa tan irresponsable'. Se enfermó. Todos mis hermanos, todos los de ahí les dio COVID, pues lamentablemente, con diabetes, a sus 85, y con el riñón afectado... ¡vaya, la tristeza! Le pedí a Dios que no se lo llevara en la plancha, que lo dejara llegar a su casa e irse en paz, pero es la voluntad de Dios”, agregó el hijo del intérprete de Somos novios.

El hijo del fallecido cantautor expresó que en su momento le recomendó a su padre que evitara salir de su hogar. "Sabemos que era una persona muy inquieta. Yo le dije: 'oye pá', no andes saliendo'. Y me dijo: 'es que si yo me quedo en casa me muero'. Fue una persona que pues siempre estuvo muy activa, y es también una cosa que estamos viviendo como mundo, que hay que tomársela en serio. No andar haciendo fiestas, que por más ganas que queramos ver a nuestros seres queridos... no. Porque ahora nos vamos a congregar para despedirlo", narró.

Asimismo, Juan Pablo aseveró que durante el proceso de hospitalización mantuvo comunicación con el artista. "Nosotros nos hablábamos todos los días para decirnos que nos amábamos mucho. Todavía hablé con él varias veces en el hospital hasta que le quitaron el teléfono porque le prohibieron usarlo. Luego lo intubaron, le hicieron su diálisis, y siguió luchando", dijo. "Tenía muchas ganas de vivir, tenía otros planes", añadió.

Armando Manzanero murió la madrugada de este lunes tras presentar complicaciones producto del COVID-19.

"El laureado compositor murió en un hospital en la Ciudad de México por complicaciones renales", dijo la manager, Laura Blum, a The Associated Press.