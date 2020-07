Hijo mayor de los Beckham se casa con la actriz Nicola Peltz

"Hace dos semanas le pedí a mi alma gemela que se casara conmigo y ella dijo que sí", escribió Beckham, de 21 años. “Soy el hombre más afortunado del mundo. Prometo ser el mejor esposo y el mejor papá algún día", escribió Beckham en su red social.

Ambos publicaron la misma foto de sí mismos de pie en un campo abrazados: él con un traje azul y ella con un vestido amarillo.

Peltz, de 25 años de edad, dijo en su publicación: "Me has hecho la chica más afortunada del mundo. No puedo esperar para pasar el resto de mi vida a tu lado. Tu amor es el regalo más preciado".

Victoria Beckham, exmiembro de la banda de pop Spice Girls, le envió las felicitaciones a través de Instagram. "¡La noticia más emocionante!. No podríamos estar más felices de que @brooklynbeckham y @nicolaannepeltz se casen. Deseándoles tanto amor y toda una vida de felicidad. Todos los amamos tanto", escribió la empresaria y diseñadora de moda.

Brooklyn Beckham es el mayor de los cuatro hijos de David y Victoria Beckham. Los créditos cinematográficos de Peltz incluyen "The Last Airbender" y "Transformers: Age of Extinction".