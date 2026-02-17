Harper Beckham dedica mensaje a sus hermanos en San Valentín pese a drama familiar

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de "Beckham" en Londres el 3 de octubre de 2023.

MIAMI.- La hija adolescente de Victoria y David Beckham publicó nostálgicas fotografías en su cuenta privada de Instagram , en las que aparece junto a sus tres hermanos mayores, Brooklyn Peltz Beckham, Romeo y Cruz Beckham, dedicándoles un mensaje por el Día de San Valentín .

En la foto en blanco y negro, se ve a Harper , de 14 años, sonriendo abrazando a su hermano mayor, Brooklyn, de 26, en una piscina, mientras sus otros dos hermanos, Romeo, de 23, y Cruz, de 20, estaban detrás abrazados.

"Los quiero tanto que no hay palabras para describirlo", escribió Harper sobre la imagen, etiquetando a sus tres hermanos mayores.

Romeo volvió a publicar la foto en sus historias de Instagram, añadiendo un emoji de infinito sobre la instantánea.

Harper-Beckham-Brooklyn-Beckham-Romeo-Beckham-Cruz-Beckham-02-021526-d410fa7c104f4cfda0cab318867fb5da Captura de Pantalla/Romeo Beckham/Instagram

La madre de los 4 hermanos, Victoria, también ofreció un vistazo a la cuenta privada de la adolescente en redes sociales al compartir otra foto de los hermanos publicada originalmente en las historias de Harper.

"Feliz Día de San Valentín a los mejores hermanos mayores del mundo, x", escribió Harper en otra antigua foto con sus hermanos.

La publicación del 14 de febrero se compartió junto a la canción Big Girls Don't Cry de Fergie. Victoria añadió un emoji de corazón rojo al compartirla.

Harper-Beckham-Brooklyn-Beckham-Romeo-Beckham-Cruz-Beckham-021526-99f9d2550a51436c87f2e971ed00baea Captura de Pantalla/Victoria Beckham/Instagram

Drama familiar

Los tiernos mensajes de Harper a sus hermanos llegan tras las impactantes acusaciones de su hermano, Brooklyn, sobre sus padres, Victoria y David. A mediados de enero, el joven de 26 años recurrió a sus historias de Instagram para acusar a su familia de intentar arruinar su relación con Nicola Peltz Beckham.

Sus afirmaciones incluían que su madre canceló el vestido de novia de Nicola en el último momento antes de su boda en 2022 y que se "apropió" de su primer baile nupcial.

Brooklyn también afirmó que su padre se negó a ver a la pareja cuando viajaron a Londres para su 50.º cumpleaños, a menos que fuera en su gran fiesta de cumpleaños.

Una fuente reveló a la revista People que a Beckham les han pedido repetidamente a Brooklyn y Nicola una reunión para solventar la situación. "David ama a sus hijos. Son su todo", aseguró la fuente.

Una fuente cercana a Brooklyn y Nicola ha negado que esto sea cierto.