martes 17  de  febrero 2026
POLÉMICA

Harper Beckham dedica mensaje a sus hermanos en San Valentín pese a drama familiar

La adolescente de 14 años honró a sus hermanos Brooklyn, Romeo y Cruz Beckham en una publicación de Instagram el sábado 14 de febrero

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham&nbsp;posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de Beckham en Londres el 3 de octubre de 2023.

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de "Beckham" en Londres el 3 de octubre de 2023.

AFP/Henry Nicholls
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La hija adolescente de Victoria y David Beckham publicó nostálgicas fotografías en su cuenta privada de Instagram, en las que aparece junto a sus tres hermanos mayores, Brooklyn Peltz Beckham, Romeo y Cruz Beckham, dedicándoles un mensaje por el Día de San Valentín.

En la foto en blanco y negro, se ve a Harper, de 14 años, sonriendo abrazando a su hermano mayor, Brooklyn, de 26, en una piscina, mientras sus otros dos hermanos, Romeo, de 23, y Cruz, de 20, estaban detrás abrazados.

Lee además
Claudio Reina
RELATO

La apartada orilla
Películas y San Valentín. 
EFEMÉRIDES

Películas para disfrutar en San Valentín

"Los quiero tanto que no hay palabras para describirlo", escribió Harper sobre la imagen, etiquetando a sus tres hermanos mayores.

Romeo volvió a publicar la foto en sus historias de Instagram, añadiendo un emoji de infinito sobre la instantánea.

Harper-Beckham-Brooklyn-Beckham-Romeo-Beckham-Cruz-Beckham-02-021526-d410fa7c104f4cfda0cab318867fb5da

La madre de los 4 hermanos, Victoria, también ofreció un vistazo a la cuenta privada de la adolescente en redes sociales al compartir otra foto de los hermanos publicada originalmente en las historias de Harper.

"Feliz Día de San Valentín a los mejores hermanos mayores del mundo, x", escribió Harper en otra antigua foto con sus hermanos.

La publicación del 14 de febrero se compartió junto a la canción Big Girls Don't Cry de Fergie. Victoria añadió un emoji de corazón rojo al compartirla.

Harper-Beckham-Brooklyn-Beckham-Romeo-Beckham-Cruz-Beckham-021526-99f9d2550a51436c87f2e971ed00baea

Drama familiar

Los tiernos mensajes de Harper a sus hermanos llegan tras las impactantes acusaciones de su hermano, Brooklyn, sobre sus padres, Victoria y David. A mediados de enero, el joven de 26 años recurrió a sus historias de Instagram para acusar a su familia de intentar arruinar su relación con Nicola Peltz Beckham.

Sus afirmaciones incluían que su madre canceló el vestido de novia de Nicola en el último momento antes de su boda en 2022 y que se "apropió" de su primer baile nupcial.

Brooklyn también afirmó que su padre se negó a ver a la pareja cuando viajaron a Londres para su 50.º cumpleaños, a menos que fuera en su gran fiesta de cumpleaños.

Una fuente reveló a la revista People que a Beckham les han pedido repetidamente a Brooklyn y Nicola una reunión para solventar la situación. "David ama a sus hijos. Son su todo", aseguró la fuente.

Una fuente cercana a Brooklyn y Nicola ha negado que esto sea cierto.

Temas
Te puede interesar

San Valentín: amar en tiempos donde todo parece reemplazable

Un corazón enamorado: cómo el amor puede salvar vidas

Un San Valentín sin filtros: "Amar no es posar, sino conectar"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
CRIMEN IMPUNE

Congresistas del sur de Florida presentan solicitud formal para procesar a Raúl Castro por derribo de avionetas

Coche de la Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos)-  video
SUCESOS

Tiroteo durante partido de hockey en EEUU deja dos muertos y varios heridos

Fotografía divulgada por la Embajada de España en Estados Unidos en su cuenta de la red social X (@SpainInTheUSA) donde aparece Benjamin León Jr. (i) juramentando como nuevo embajador de Estados Unidos en España 
crónica

Atrévete a soñar

Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen madurista.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez acelera desarticulación de andamiaje chavista: elimina misiones y entes creados por Maduro

La presentadoras de La Mesa Caliente: Verónica Bastos, Myrka Dellanos y Giselle Blondet.
TELEVISIÓN

Giselle Blondet dice adiós a Telemundo

Te puede interesar

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
CRIMEN IMPUNE

Congresistas del sur de Florida presentan solicitud formal para procesar a Raúl Castro por derribo de avionetas

Por Daniel Castropé
José Francisco Montes-Guedez, de 40 años.
CASO ESCOLAR

Arrestado profesor de música en North Miami Beach tras denuncias de conducta inapropiada con alumnas

A través del kiosco MeetQ de Hialeah, los solicitantes pueden interactuar en tiempo real con personal técnico del condado. 
ATENCIÓN DUEÑO DE NEGOCIO

¿Cómo obtener permisos comerciales en Hialeah rápido? Guía del nuevo sistema MeetQ

Vista de la planta procesadora de níquel Pedro Sotto Alba, en la zona minera de Moa, en la provincia de Holguín (EFE)
CRISIS SEVERA

Minera canadiense Sherritt se va de Cuba, tras décadas de operaciones

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.
TENSIONES

Kremlin amenaza con desplegar armada si continúa incautación de buques fantasmas de su flota