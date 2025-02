Hijo de Shakira asegura sentirse orgullo de su madre: "Es la mejor"

La artista no solo subió al escenario del Crypto.com Arena para una presentación musical, la cual no había tenido en dicho galardón desde 2007 cuando cantó el tema Hips Don't Lie; también se alzó con el gramófono por mejor álbum de pop latino gracias al disco Las Mujeres Ya No Lloran.

Embed

Tras el evento, la artista fue abordada por varios miembros de la prensa y en una de las entrevistas, fue Milan, el mayor, quien tomó la palabra para expresar lo emocionados que estaban su hermano y él por los logros que su madre está alcanzando en esta nueva etapa de su carrera artística.

"Estamos super, superorgullosos de ella. Ella se robó el show. Es la mejor, la mejor", dijo con confianza al reportero del Grammy, mientras su madre reía.

"Agradecida por todo el apoyo"

Shakira agregó que trabajó duro para la presentación de la noche, en medio de sus preparativos para la gira Las Mujeres Ya No Lloran que inicia en los próximos días.

Además, agregó que la emoción del Grammy que ganó se sintió como la primera vez que lo alzó, pues han pasado muchos años.

"La primera vez que estuve en este escenario fue en 2001, luego en 2007. He estado por allí, criando y haciendo música también. Pero regresar con este álbum, recibir este reconocimiento y dedicarlo a mi comunidad latina y compartirlo con ellos es simplemente un honor para mí", dijo la cantante haciendo referencia a su discurso de agradecimiento.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

Shakira dedicó el premio a la comunidad latina en Estados Unidos, quien en los últimos días ha enfrentado vicisitudes ante las duras medida que el presidente Trump ha impuesto a los migrantes.

"Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes de este país. Ustedes son queridos, ustedes valen y yo siempre lucharé con ustedes y con todas esas mujeres que trabajan muy duro cada día para sacar adelante a sus familias, son unas verdaderas lobas".

Por último, Shakira agradeció a sus seguidores por apoyarla durante un periodo desafiante de su vida.

"Estoy tan agradecida por todo el apoyo, por todo el cariño que me han dado durante tantos años. Nunca me he sentido sola en mi vida, he pasado por muchos momentos en mi vida y ellos siempre han estado ahí, apoyándome, un ejercito de personas que me han hecho sentir comprendida y querida. Los amo".