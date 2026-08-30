Hispano String Quartet presenta "Viva la hispanidad" en Pasadena, con música de compositores latinoamericanos contemporáneos

Los Angeles, California — El Hispano String Quartet presentará “Viva la Hispanidad” el sábado 24 de octubre de 2026, a las 8:00 p.m., en la Iglesia Católica St. Andrew de Pasadena, en un concierto dedicado a celebrar la riqueza, diversidad y vitalidad de la creación musical latinoamericana contemporánea.

El programa reunirá obras de compositores provenientes de distintas tradiciones de Hispanoamérica, entre ellos Paquito D’Rivera, Eddie Mora, Eduardo Gamboa, Francisco Castillo, Jorge Maletá y Yalil Guerra, colocando en primer plano música escrita por compositores vivos y estableciendo un vínculo directo entre la creación contemporánea y el público de Los Ángeles.

La velada incluirá dos estrenos mundiales: nuevas obras de Francisco Castillo, de Costa Rica, y del compositor cubano Jorge Maletá. El programa también presentará el Cuarteto de Cuerdas No. 2 de Yalil Guerra, composición nominada al Latin GRAMMY en 2014.

“Viva la Hispanidad es un concierto que da continuidad al trabajo que vengo desarrollando en la ciudad de Los Ángeles, abriendo oportunidades a otros compositores y aumentando así su visibilidad y su conexión con el público de esta ciudad”, expresó Guerra.

“Establecer esta conexión entre el compositor y el público es esencial en nuestros tiempos. Tenemos que romper el hielo y lograr que las personas regresen a las salas de concierto, que participen y que experimenten un repertorio único, casi boutique, que rara vez tiene espacio dentro de la programación tradicional de la música de cámara.”

Más que presentar un programa de concierto convencional, “Viva la Hispanidad” busca crear una experiencia musical en la que el público pueda descubrir voces, lenguajes y perspectivas que siguen ampliando el repertorio contemporáneo para cuarteto de cuerdas.

El proyecto responde a una misión artística que Guerra ha venido desarrollando en Los Ángeles: ampliar las oportunidades para compositores poco representados, propiciar nuevos estrenos y acercar al público obras que con frecuencia permanecen fuera de los circuitos habituales de programación.

El Hispano String Quartet está integrado por Alejandro Junco y Marlene Gentile, violines; Alejandra Moreno, viola; y Masiel Medina, violonchelo. El ensamble se ha consolidado como una plataforma dedicada a la interpretación y difusión de música de compositores hispanos y latinoamericanos, con especial énfasis en nuevas obras, estrenos y repertorios que merecen una mayor presencia en las salas de concierto.

La inclusión del Cuarteto de Cuerdas No. 2 de Guerra establece además un puente entre la nueva creación y una obra ya reconocida dentro del repertorio contemporáneo latinoamericano. Su nominación al Latin GRAMMY en 2014 aporta al programa una conexión entre la trayectoria artística del compositor y la nueva generación de obras que el Hispano String Quartet continúa presentando al público.

Con “Viva la Hispanidad”, el cuarteto reafirma su compromiso con una visión de la música de cámara en la que la tradición no funciona como límite, sino como punto de partida para descubrir nuevas voces y establecer una relación más cercana entre compositores, intérpretes y audiencia.

“Queremos que las personas no solamente escuchen una obra, sino que descubran quién está detrás de ella, de dónde viene y por qué esa música tiene algo que decir hoy”, añadió Guerra.

“Viva la Hispanidad” tendrá lugar el sábado 24 de octubre de 2026, a las 8:00 p.m., en St. Andrew Catholic Church, Pasadena, California.

El aforo es limitado.

VIVA LA HISPANIDAD

Hispano String Quartet

Sábado, 24 de octubre de 2026

8:00 p. m.

St. Andrew Catholic Church

Pasadena, California

Hispano String Quartet

Alejandro Junco, violín

Marlene Gentile, violín

Alejandra Moreno, viola

Masiel Medina, violonchelo

Presentado por RYCY Productions / RYCY Music Group LLC

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