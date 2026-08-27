jueves 27  de  agosto 2026
CINE

"Nanny McPhee" se convierte en musical de la mano de Emma Thompson

Katy Rudd dirigirá la obra, con diseño de escenografía y vestuario a cargo de Rob Howell, ganador de los premios Tony y Olivier

La actriz británica Emma Thompson llega para asistir a la entrega de los premios Albies, organizada por la Fundación Clooney en el Museo de Historia Natural de Londres el 3 de octubre de 2025.

La actriz británica Emma Thompson llega para asistir a la entrega de los premios Albies, organizada por la Fundación Clooney en el Museo de Historia Natural de Londres el 3 de octubre de 2025.

HENRY NICHOLLS / AFP

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Nanny McPhee, la película protagonizada en 2005 por Emma Thompson y Colin Firth, se convertirá en un musical que se estrenará en Londres en el verano de 2027.

"Algunas ideas son simplemente demasiado mágicas para resistirse", afirmó este jueves en sus redes sociales la productora Working Title Films, que anunció el proyecto con un divertido vídeo de la actriz.

Lee además
Flyer de la obra Soup The Musical. 
ESCENA

Presentan en Miami "Soup The Musical"
Rob Reiner junto a su familia en la 41.ª Gala Anual de los Premios Chaplin en el Avery Fisher Hall del Lincoln Center for the Performing Arts el 28 de abril de 2014 en la ciudad de Nueva York.  
SUCESOS

Jake, hijo mayor de Rob y Michele Reiner, rompe el silencio sobre el asesinato de sus padres

Thompson aparece tratando de buscar ideas de qué hacer de nuevo con las historias de la famosa niñera y desecha el circo, un espectáculo acuático, otro de patinaje sobre hielo o un documental, antes de llegar a la conclusión que lo mejor es hacer un musical.

"Podría funcionar", afirma la actriz, que ya escribió el guión de la película, que adaptaba la historia de la saga de libros 'Nurse Matilda', de Christianne Brand, y ahora trabaja en el texto y en las canciones para el musical junto al compositor Gary Clark.

Equipo creativo

Katy Rudd dirigirá la obra, con diseño de escenografía y vestuario a cargo de Rob Howell, ganador de los premios Tony y Olivier.

"He convivido con Nanny McPhee durante tanto tiempo que verla finalmente sobre las tablas es sumamente emocionante", afirmó en un comunicado Thompson, que no precisa si se volverá a poner en la piel de la niñera.

"El teatro es su hogar natural: magia, música, travesuras y una buena dosis de peligro pueden ocurrir ante tus propios ojos. Trabajar con Gary Clark para crear el corazón musical que late a través de la historia ha sido una experiencia inolvidable. Y estoy encantada y muy orgullosa de que la brillante Katy Rudd le dé vida con su inimitable ingenio y asombro. ¡Estoy deseando presentar a la nueva Nanny McPhee al público el próximo verano!", agregó.

El equipo creativo también incluye orquestaciones del ganador de los premios Tony y Olivier Simon Hale y supervisión musical de Nigel Lilley.

Thompson también participa como productora de una obra que convertirá en musical la historia de la niñera Nanny McPhee, que llega a la puerta de los Brown, un hogar sumido en el caos, con niños ingobernables que han ahuyentado a todas las niñeras anteriores, un padre desesperado, un burro fuera de control y un bebé capaz de cualquier cosa.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Roban de museo español valioso tesoro de la Edad de Bronce

Ex de Pablo Lyle expone cómo sus hijos mantienen vínculo con el actor

Canción inédita de Dolly Parton guardada en una cápsula del tiempo hasta 2046

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Rafael José Quero Silva, fue deportado de EEUU por orden de un juez de Inmigración. 
FLORIDA

ICE deporta a Venezuela a coronel del régimen de Maduro

Presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) asisten a una audiencia judicial a distancia por videoconferencia en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 23 de abril de 2026
DELITOS

Justicia salvadoreña prepara sentencia a cúpula de Mara Salvatrucha acusada de 47.000 crímenes

El vestíbulo del Tribunal de Inmigración de Miami, Florida. 
EEUU

Corte de Inmigración de Miami inicia audiencias presenciales en septiembre ¿Qué debe saber?

Imagen del Centro Nacional de Huracanes 
TEMPORADA DE HURACANES

Perturbación se organiza mejor y podría convertirse en depresión o tormenta tropical

Los jugadores del Barcelona celebran tras el partido de fútbol de la liga española entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF en el estadio Camp Nou, el 10 de mayo de 2026.
FÚTBOL

Sorteo de la Champions: duro camino para el Barcelona y PSG, Real Madrid con mejor suerte

Te puede interesar

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.
EL KREMLIN

Moscú rechaza "historias alarmistas" sobre riesgo de un ataque ruso a la OTAN

Por Leonardo Morales
Gran jurado establece el desvío incorrecto del 10 millones de dólares a Hope Florida. 
EN TELA DE JUICIO

Gran jurado cuestiona desvío de $10 millones a Hope Florida de DeSantis

Melany Perdomo, de 24 años y Geybert Alexander García, de 40 años vinculados al caso.
ROBO

Arrestan a dos personas acusadas de saquear vivienda de pareja fallecida en accidente aéreo en Kenia

La invasión de inmigrantes de dos días en Ceuta levantó una crisis y ola de ctíticas e interrogantes
CRISIS MIGRATORIA

Invasión a Ceuta saca a la luz conexiones opacas entre Marruecos y socialistas de España

Nvidia el gigante estadounidense de los semiconductores.
COMPRAVENTA

Nvidia anuncia acaudalada compra de plataforma de Inteligencia Artificial