jueves 27  de  agosto 2026
DUELO

Fallece Ruben "Negro" Rada, legendario músico uruguayo

Rada redefinió la música local como integrante de Tótem, la banda emblemática en la historia de la música uruguaya que fusionaba rock and roll, música latina y candombe

El cantautor uruguayo Rubén Rada se presenta durante su espectáculo Rada 80 Años con motivo de su 80 cumpleaños, en el teatro Sodré de Montevideo, el 22 de agosto de 2023. &nbsp;

El cantautor uruguayo Rubén Rada se presenta durante su espectáculo "Rada 80 Años" con motivo de su 80 cumpleaños, en el teatro Sodré de Montevideo, el 22 de agosto de 2023.

 

AFP/PABLO PORCIÚNCULA

MONTEVIDEO.- El popular músico y compositor uruguayo Ruben Rada murió este miércoles a los 83 años a causa de una neumonía, anunció la familia del artista que fusionó el candombe con el rock y el jazz.

El Negro Rada traspasó la industria de la música para convertirse en un ícono de la cultura del Río de la Plata y referente de la comunidad afro de su país.

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Lanzó más de 40 discos y en 2011 recibió un Premio Grammy a la Excelencia Musical.

"Se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones", señala el anuncio firmado por la Familia Rada y difundido en redes sociales.

Trayectoria

El versátil percusionista, cantante, compositor y actor inició como músico profesional con el grupo El Kinto.

Luego redefinió la música local como integrante de Tótem, la banda emblemática en la historia de la música uruguaya que fusionaba elementos del rock and roll, música latina y candombe.

Loco de amor, grabada junto al grupo español Ketama en 1998 y Muriendo de Plena, en el 2000, fueron sus mayores éxitos en el mercado de la música latina. En 2025 lanzó su último álbum de estudio.

De origen humilde, se preciaba de su larga trayectoria que empezó en bares y barcos "por todo el mundo", según contó en una entrevista con la AFP en 2011.

También he "cantado, mal, en inglés, mal en portugués, con muchos músicos, creado fusiones... he hecho de todo".

Su muerte provocó una catarata de mensajes de despedida en redes sociales.

"Hoy se nos fue el gran caudillo del amor y la música" (...) ¡Dios, cómo lo voy a extrañar!", publicó el músico argentino Fito Páez en Instagram.

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, celebró la vida de "un genio" y decretó duelo oficial el jueves, cuando los restos del artista serán velados en el Palacio Legislativo, en Montevideo.

Pero el homenaje del público comenzó el mismo miércoles, con las cerca de mil personas que se reunieron espontáneamente a tocar el tambor y celebrar su legado en una calle del Barrio Sur, epicentro de la cultura del candombe en Montevideo.

"Rada siempre reivindicó las raíces afro y nos representó en todo el mundo, (estoy) más que agradecido y orgulloso de eso", dijo a la AFP el músico John Fleitas, de 48 años.

FUENTE: AFP

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