Hollywood se reúne nuevamente en los Premios de la Academia

Jimmy Kimmel, es el primer maestro de ceremonias en solitario en cinco años y regresa por tercera vez como anfitrión. El comediante de programas nocturnos prometió hacer chistes sobre La Bofetada, pues sería ridículo no hacerlo, dijo. Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia de cine, dijo que era importante, dado lo que sucedió el año pasado, tener: "un presentador que realmente pueda sortear y manejar esos momentos".

"Nadie fue golpeado cuando presenté la ceremonia", alardeó Kimmel irónicamente el jueves en el programa Good Morning America. "Todos se portaron bien en mis premios Óscar".

Kimmel presidirá una ceremonia en la que la favorita a mejor película, Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo) podría llevarse importantes premios. El popular filme independiente de comedia y acción, dirigido por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, llega con 11 nominaciones principales, incluidas las de los actores Michelle Yeoh y Ke Huy Quan.

Los productores renovaron algunos aspectos de los Óscar. Por primera vez en seis décadas, la alfombra es de color champán, no roja. Y se ha planeado que la transmisión sea más interactiva que nunca.

Pero la Academia aún intenta recuperarse después de varios años de pandemia y problemas con los índices de audiencia de su teletransmisión, también espera una gala más tranquila que el año pasado. Incluso ha creado un equipo de manejo de crisis para ayudar a responder mejor a las sorpresas. La Academia calificó su respuesta a las acciones de Smith el año pasado como inadecuada. No se espera que asista Rock, quien recientemente hizo su declaración más contundente sobre el incidente en un especial en vivo, ni Smith, quien fue vetado por la academia por 10 años.

En cambio, los Premios de la Academia intentarán recuperar parte de su antiguo lustre. Una cosa funciona a su favor: el campo de las mejores películas de este año está repleto de éxitos de taquilla. Los índices de audiencia suelen aumentar cuando los nominados son más populares, lo que sin duda se aplica para Top Gun: Maverick, Avatar: The Way of Water (Avatar: El camino del agua) y, en menor medida, Elvis y Everything Everywhere All at Once.

La competidora que puede tener un buen desempeño de última hora en las categorías técnicas, donde a menudo reinan las películas más grandes, es la nominada principal de Netflix de este año, la epopeya alemana de la Primera Guerra Mundial Im Westen nichts Neues (Sin novedad en el frente). Compite por nueve premios, empatada en segundo lugar con la oscura comedia irlandesa The Banshees of Inisherin. Otro que parece encaminado para ganar su tercer Oscar es el director mexicano Guillermo del Toro por su película animada Guillermo del Toro's Pinocchio (Pinocho de Guillermo del Toro), otro estreno de Netflix.

Los premios también tendrán poder estelar en las actuaciones musicales. Tras su reciente y deslumbrante espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl, Rihanna interpretará su canción nominada al Oscar Lift Me Up de Black Panther: Wakanda Forever (Black Panther: Wakanda por siempre). This Is Life de Everything Everywhere All at Once será interpretada por el rockero David Byrne y la nominada a mejor actriz de reparto Stephanie Hsu con la banda Son Lux. Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava interpretarán Naatu Naatu de la épica película india de acción RRR. Lenny Kravitz cantará en la sección In Memoriam. Lady Gaga se encuentra en la producción de una película, por lo que no podrá presentar su canción Hold My Hand de Top Gun: Maverick.

El año pasado, CODA (CODA: Señales del corazón) de Apple TV se convirtió en el primer filme de un servicio de streaming en ganar el premio a la mejor película. Pero este año, nueve de las 10 nominadas a mejor película fueron estrenos cinematográficos. Después de que el negocio del cine colapsara durante la pandemia, la asistencia se recuperó a casi el 67% de los niveles previos a la pandemia, pero fue un año de altibajos, lleno de grandes éxitos y momentos de calma que provocan ansiedad en los cines.

Al mismo tiempo, el entusiasmo por el streaming encontró nuevos frenos cuando los estudios cuestionaron la rentabilidad a largo plazo y reevaluaron sus estrategias de lanzamiento. Este año, la venta de boletos ha sido sólida gracias a lanzamientos como Creed III y Cocaine Bear (Oso intoxicado). Pero en el horizonte se ven nubes de tormenta. El Sindicato de Guionistas y los principales estudios están listos para comenzar negociaciones del contrato el 20 de marzo, una batalla inminente que tiene a gran parte de la industria preparándose ante la posibilidad de un paro laboral en el cine y la televisión.

Los Óscar, por su parte, tratan de recuperar su posición como la mayor premiación. La teletransmisión del año pasado atrajo a 16,6 millones de espectadores, un aumento de 58% con respecto a la modesta edición de 2021, vista por un récord mínimo de 10,5 millones de espectadores.

Generalmente, los ganadores de actuación del año anterior presentan los premios de mejor actor y actriz, pero ese no será el caso en esta ocasión. Quién reemplazará a Smith para entregar el premio de mejor actriz es una de las interrogantes previo a la ceremonia.

FUENTE: AP