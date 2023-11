Hoy martes en la Feria del Libro de Miami

El libro, publicado por Vintage Español, tiene como subtítulo: Las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas en busca de la felicidad. La nota promocional parte de la premisa: “una ola de descontento recorre el mundo, y cada vez menos personas se sienten verdaderamente felices”. Oppenheimer “ofrece nuevas perspectivas para salir del pozo de la insatisfacción”.

A través de un análisis profundo e investigativo como tiene acostumbrado a sus lectores, el escritor y periodista de El Nuevo Herald y CNN en español, profundiza en la problemática social, que afecta al individuo y propone en su libro soluciones “concretas y accesibles para aumentar la satisfacción de vida”.

Andrés Oppenheimer es una de las voces más respetadas del medio periodístico. Su carrera profesional lo sitúa como corresponsal de The Miami Herald en México y encargado de la cobertura del periódico en Colombia, Panamá y otros países. Se desempeñó como reportero en The Associated Press, en Nueva York. Ha escrito para The New York Times, The Washington Post, The New Republic, CBS News y El País, de España.

Entre los galardones recibidos se encuentra el Premio Pulitzer de 1987, junto con el equipo de The Miami Herald que descubrió el escándalo Irán-Contras. Recibió el Premio

Ortega y Gasset del periódico El País, de España. Otros reconocimientos, el Premio Rey de España, otorgado por la agencia EFE; el Maria Moors Cabot, de la Universidad de Columbia; el Overseas Press Club Award y el premio Emmy Suncoast, de la Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencias de Estados Unidos.

Su extensa obra comprende, entre otros, lo libros ¡Sálvese quien pueda!, el futuro del trabajo en la era de la automatización; ¡Crear o morir!, México en la frontera del caos; Castros Final Hours; ¡Basta de historias! y Cuentos chinos.

El periodista ha sido distinguido con doctorados Honoris Causa por la Universidad ESAN de Perú, la Universidad Domingo Savio de Bolivia, la Universidad Galileo de Guatemala, y la Universidad Siglo 21 de Argentina.

¡Cómo salir del pozo!, se presenta como un innovador ensayo que explora el fenómeno global de la insatisfacción, y propone nuevas estrategias para que no solo seamos más prósperos, sino también más felices.

Tras el diálogo entre el autor y Mario Kreutzberger (Don Francisco), habrá una sesión de preguntas y respuestas, y se anuncia que el escritor “se referirá también a algunos aspectos de la actual situación política argentina y latinoamericana”.

La cita será en el en el salón 2106, del edificio 2, primer piso, del Miami Dade College, Wolfson Campus.

El programa de autores iberoamericanos de la Feria Internacional del Libro de Miami lo coordina un comité encabezado por Mariela Gal, y se enfoca en promover las últimas novedades literarias escritas en español.