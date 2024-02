Impiden ingreso de dos miembros de RBD a gala de Premio Lo Nuestro

MIAMI.- Algo inusual ocurrió anoche en la gala de Premio Lo Nuestro: Christopher Uckermann y Christian Chávez, de RBD , no pudieron ingresar a la ceremonia que se llevó a cabo en Kaseya Center de Miami por un error en las entradas y asignación de mesa.

"Hola a todos los seguidores. Pues aquí estamos, salimos de Premio Lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no había mesas. Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno... al parecer tienen una organización extraña", expresó Christopher Uckermann desde un vehículo acompañado por su colega, Christian Chávez.

"Y ahora vamos a cenar", agregó Chávez con cara de frustración.

"Nos vamos a ir a cenar, pero bueno, los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados", añadió Uckermann.

RBD viaja hasta Miami exclusivamente para acudir a los premios

Asimismo, Christopher aprovechó la denuncia para resaltar el esfuerzo que hicieron en representación de la agrupación mexicana para viajar hasta Miami y participar en la premiación.

"Queremos decirles a todos y a agradecerles a todos los seguidores. Decirles a los seguidores a nivel mundial: nos duele mucho venir hasta Miami y al parecer Premio Lo Nuestro no tenía nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grande que esto", dijo el cantante.

Cabe destacar que RBD estaba nominado en la categoría Grupo o dúo del año-pop. Nominación que ganaron, pero que paradójicamente no pudieron recibir Christopher y Christian en representación de la agrupación conformada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez.