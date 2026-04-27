lunes 27  de  abril 2026
Béisbol

Juan Soto defiende a Carlos Mendoza en plena crisis de los Mets: “Nosotros tenemos que rendir”

Juan Soto respaldó al mánager Carlos Mendoza tras la barrida sufrida por los New York Mets ante los Colorado Rockies y aseguró que la culpa del mal momento recae en los jugadores.

Juan Soto, # 22 de los Mets de Nueva York, bate un sencillo contra los Gigantes de San Francisco en la parte alta de la primera entrada en Oracle Park el 3 de abril de 2026 en San Francisco, California.&nbsp;

Juan Soto, # 22 de los Mets de Nueva York, bate un sencillo contra los Gigantes de San Francisco en la parte alta de la primera entrada en Oracle Park el 3 de abril de 2026 en San Francisco, California. 

Thearon W. Henderson/Getty Imágenes/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Juan Soto salió en defensa del mánager Carlos Mendoza luego de la difícil jornada de los New York Mets, que fueron barridos en casa por los Colorado Rockies y profundizaron su mal inicio de temporada.

Tras las derrotas del domingo, Soto fue claro al asumir la responsabilidad del mal desempeño ofensivo del equipo.

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“Como jugadores, tenemos que rendir. No es culpa de Mendy ni de David (Stearns). Armaron un gran equipo y nosotros somos los que tenemos que salir y responder al final del día... No es culpa de Mendoza en absoluto”.

El jardinero dominicano dejó claro que el plantel debe responder en el terreno y no buscar responsables fuera del clubhouse.

La crisis ofensiva de Nueva York quedó reflejada en la doble cartelera del domingo, donde apenas anotaron una carrera entre ambos partidos. En lo que va de campaña, los Mets suman solo 92 carreras, la cifra más baja de todas las Grandes Ligas.

Por su parte, Mendoza reconoció su desconcierto ante el momento que atraviesa la ofensiva del club.

“Nunca había visto algo así, para ser honesto”.

El dirigente venezolano también admitió que no ha recibido garantías sobre la seguridad de su puesto, aunque aseguró que su prioridad es encontrar soluciones inmediatas.

“Lo único que me preocupa es hacer que los muchachos reaccionen”.

Los Mets comparten actualmente el peor récord de las Mayores con marca de 9-19, igualados con los Philadelphia Phillies.

El equipo tendrá jornada de descanso este lunes antes de recibir una serie de tres juegos ante los Washington Nationals en el Citi Field.

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