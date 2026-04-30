jueves 30  de  abril 2026
CORONA

Reyes de Gran Bretaña acuden a encuentro benéfico en Nueva York

El encuentro destacó el impacto cultural del Reino Unido en La Gran Manzana, mediante el deporte, el arte e iniciativa comunitarias para transformar la vida de los jóvenes

En esta fotografía, tomada y difundida por el Palacio de Buckingham el 7 de abril de 2025, el rey Carlos III y la reina Camila posan para un retrato en Villa Wolkonsky, Roma, Italia.

En esta fotografía, tomada y difundida por el Palacio de Buckingham el 7 de abril de 2025, el rey Carlos III y la reina Camila posan para un retrato en Villa Wolkonsky, Roma, Italia.

AFP/Chris Jackson
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los reyes de Gran Bretaña, Carlos III y Camila, asistieron en Nueva York a un evento organizado en colaboración con The King's Trust, organización benéfica que el monarca fundó en 1976 para ayudar a jóvenes vulnerables.

La cita contó con la participación de personalidades como Martha Stewart, Anna Wintour, Iman, Karlie Kloss, Lionel Richie, Stella McCartney, Nina Dobrev, Meghann Fahy, Leo Woodall, Karlie Kloss, Jasmine Tookes, Donatella Versace y Charlotte Tilbury. Además de embajadores globales de King's Trust.

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Además, la gala sirvió para destacar el impacto cultural del Reino Unido en La Gran Manzana, mediante actividades vinculadas al deporte, el arte e iniciativa comunitarias para transformar la vida de los jóvenes.

Mensaje del rey

Durante el encuentro, el monarca celebró su dedicación a The King's Trust —antes llamada The Prince's Trust— y los esfuerzos que han logrado.

"Es un momento de gran orgullo, aunque extraordinario, pensar que han pasado 50 años desde que fundé esta organización. Fue bastante difícil ponerla en marcha, pero lo logramos", manifestó.

"Y así, tal vez puedan imaginar que después de todos estos años invirtiendo en jóvenes... lo más grandioso que siempre esperé, pero que nunca llegué a creer del todo que sucedería, es que muchas de las personas que han tenido éxito gracias a la fundación regresan para ayudar a otros jóvenes en el futuro", agregó.

Concluyó augurando que pese a desconocer lo que el futuro depara, está agradecido por los hitos alcanzados y las colaboraciones logradas.

"Para mí, ha sido un maravilloso círculo virtuoso. No puedo prever el futuro a largo plazo, pero les estoy enormemente agradecido a todos ustedes por lo que pueden hacer como patrocinadores para apoyar esta iniciativa vital, para impulsar a la próxima generación y garantizar que su talento y ambición sigan fortaleciendo nuestras sociedades durante muchos años".

Posteriormente, los reyes acompañaron al embajador británico, Sir Christian Turner, a la exposición Great Together Soft Power Display.

La muestra de obras digitales, físicas y holográficas, ilustra la relación entre ambas naciones a través de instituciones como la BAFTA, el British Fashion Council, las Galerías Británicas del Museo Metropolitano de Arte y la Academia de Música de Brooklyn.

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