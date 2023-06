Inauguran "Picasso, el Greco y el cubismo analítico"

Comisariada por Carmen Giménez, la muestra instalada en una de las salas del Greco cuenta con cuatro obras del autor de La crucifixión, que no pertenecen al Prado, recordó el director de la pinacoteca, Miguel Falomir, y cuatro cuadros de Picasso del año 1911, cuando se produjo la mayor revolución en la historia del arte con el cubismo analítico.

San Simón, San Bartolomé y San Juan Evangelista, del Museo del Greco en Toledo, junto con San Pablo, procedente de una colección particular, componen los nuevos cuadros del Greco expuestos junto a Tocador de mandolina (de la Fundación Beyeler), Acordeonista (Museo Guggenheim), Hombre con clarinete (Thyssen-Bornemisza) y El aficionado (Kunstmuseum Basel), todos ellos pintados por Picasso en 1911.

"No se echa en falta ninguna obra ni sobran tampoco. Aunque alguien venga y no supiese quién es Picasso, el Greco o el cubismo analítico, no dejará de percibir una serie de similitudes entre ellas", apuntó Falomir, quien recordó que ya en 2014 el museo hizo una exposición sobre El Greco y la modernidad en la que casi un tercio eran obras de Picasso.

"La vida de Picasso coincide con la gran revolución que supuso el Greco y es paralela en cuanto a la reivindicación de su figura. El Greco resurge cuando Cossío lo señala como uno de los grandes pintores y a la muerte de Picasso en el 73' ya es uno de los maestros", detalló Falomir.

El director del Prado no afirmó que el Greco fuera el creador de ese cubismo analítico puesto en el foco por Picasso, aunque sí remarcó que fue una de las principales fuerzas detrás de esa génesis. Giménez, por su parte, no dio cuenta de documentos reales que reafirmen esa fascinación del pintor malagueño, aunque recordó que su padre se enfadó mucho con él al enterarse de ese entusiasmo: le llamó la atención.

El Greco y la inspiración

Desde sus primeros años como estudiante en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), Picasso mostró admiración y fascinación por el Greco, una de las primeras influencias del artista. Las visitas de Picasso al Museo Nacional del Prado, donde pasaba más tiempo aprendiendo de los grandes maestros que en la Academia, revelan la pasión que el malagueño sentía hacía el artista.

¡Greco, Velázquez, inspirarme! o Yo, el Greco son algunos de los dibujos que realizó en aquellos años de formación. Con apenas 16 años, Picasso fue capaz de captar los rasgos del rupturismo en la evolución de la pintura moderna, en una época en la que el Greco no era ampliamente valorado.

A pesar de haber gozado de cierta fama a su llegada a España en 1577, la figura de el Greco no alcanzó el reconocimiento merecido hasta tres siglos más tarde, cuando los jóvenes vanguardistas lo rescataron del olvido al reconocer su capacidad de romper con la representación clásica.

FUENTE: Europa Press