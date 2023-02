Incorporan archivos de David Bowie a museo londinense

LONDRES.- Más de 80.000 piezas de los archivos de David Bowie fueron entregadas al Victoria and Albert Museum en Londres (V&A), que abrirá en 2025 un lugar dedicado al artista, anunció hoy, 23 de febrero, el museo .

La creación de este David Bowie Centre for the Study of Performing Art, en el este de Londres, ofrecerá un acceso inédito al proceso creativo de un innovador de la música, un ícono de la cultura tanto al gran público como a los investigadores, destacó el museo en un comunicado.