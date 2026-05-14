viernes 15  de  mayo 2026
CINE

Inicia la búsqueda del actor que sustituirá a Daniel Craig como James Bond

La nueva película del agente 007 será dirigida por Denis Villeneuve; con guion de Steven Knight; y producida por Amy Pascal y David Heyman

El actor Daniel Craig asiste al photocall de la película Queer presentada en competición durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia en el Lido de Venecia, el 2 de septiembre de 2024.

El actor Daniel Craig asiste al photocall de la película "Queer" presentada en competición durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia en el Lido de Venecia, el 2 de septiembre de 2024.

AFP/Alberto Pizzoli

NUEVA YORK.- Las audiciones para elegir al próximo James Bond tienen a los fanáticos del famoso agente 007 expectantes ante quién sustituirá al actor Daniel Craig, quien protagonizó cinco películas de la saga entre 2006 y 2021.

La búsqueda del próximo 007 para Amazon MGM Studios está a cargo de la británica directora de casting Nina Gold, según un comunicado de la compañía.

Lee además
Donald Gibb, actor de La venganza de los nerds
DUELO

Muere Donald Gibb, actor de "La venganza de los nerds", a los 71 años
El actor argentino Guillermo Francella.
CINE

Guillermo Francella, ícono del cine, recibe el Platino de Honor

"La búsqueda del próximo James Bond ya está en marcha. Si bien no tenemos previsto comentar detalles específicos durante el proceso de selección, nos entusiasma compartir más noticias con los fans de 007 en cuanto llegue el momento oportuno", indicó este jueves la productora cinematográfica.

Amazon MGM Studios anunció en febrero de 2025 que se iniciaría el proceso para encontrar al sustituto de Craig, quien se despidió del personaje con su actuación en Sin tiempo para morir en 2021.

Producción

La nueva película del agente 007 será dirigida por Denis Villeneuve (Dune, Arrival y Sicario); con guion de Steven Knight; y producida por Amy Pascal y David Heyman, a través de Pascal Pictures y Heyday Films, respectivamente.

Además, el largometraje tendrá como productora ejecutiva a Tanya Lapointe.

La revista Variety destaca que los créditos de Nina Gold incluyen series como The Crown, así como películas de la saga Star Wars, además de filmes como Les Misérables, The Martian y Conclave; y que fue nominada al Óscar por su trabajo en Hamnet en 2025.

De acuerdo con Variety, entre los candidatos para el papel figuran Jacob Elordi, Callum Turner y Aaron Taylor-Johnson.

Los actores Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig han interpretado al personaje de ficción James Bond, creado por el escritor británico Ian Fleming en 1952.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Revelan causa de muerte de Nicholas Brendon, actor de "Buffy, la cazavampiros"

Ciey, el productor que hace canciones que sobreviven al algoritmo

Príncipe Harry y Meghan Markle producen película sobre Afganistán para Netflix

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Recreación digital de un Boeing C-40B Clipper. 
¿DIÁLOGO?

Director de la CIA visita Cuba en medio de tensiones entre EEUU y la isla

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump estrecha la mano de su homólogo Xi Jinping.
Diplomacia

Trump sostiene diálogo "positivo y productivo" con Xi Jinping

Secretario general de la ONU, António Guterres.
POLÍTICA

Guterres: 'Complicidad' interna facilitó captura de Maduro en Venezuela

Presencia de sargazo den Sunny Isles Beach
ALGAS

Advierten mayor riesgo de sargazo en playas de Florida en 2026

Presuntos comunicados del Gobierno de Cuba se viralizaron en redes sociales y aplicaciones de mensajería.
TENSIÓN CRECIENTE

Cuba: viralizan mensajes sobre una inminente "Opción Cero" tras protestas y apagones

Te puede interesar

Raúl Castro, a sus 94 años sigue siendo la figura más influyente dentro de la estructura política del oficialismo cubano.
BAJO LA LUPA

Posible ofensiva judicial contra Raúl Castro emerge tras visita de la CIA a Cuba

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade.
TRATA DE PERSONAS

Miami-Dade lanza campaña "It is Penalty" contra tráfico humano rumbo al Mundial FIFA 2026

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump estrecha la mano de su homólogo Xi Jinping.
Diplomacia

Trump sostiene diálogo "positivo y productivo" con Xi Jinping

Presencia de sargazo den Sunny Isles Beach
ALGAS

Advierten mayor riesgo de sargazo en playas de Florida en 2026

Imagen referencial.  video
CAPTADO EN CÁMARA

"Soy lo suficientemente rico para pagar las multas": video muestra el ataque de un turista a una foca en Hawái