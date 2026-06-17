miércoles 17  de  junio 2026
ARTES VISUALES

Informan que el Louvre necesita una inversión millonaria para su infraestructura

El robo de varias joyas de la Corona puso de manifiesto las fallas de seguridad y los retrasos acumulados en la modernización de los equipos del museo

El exterior del museo Louvre, en París, Francia.&nbsp;

El exterior del museo Louvre, en París, Francia. 

AFP

PARÍS.- El Louvre, en crisis desde el espectacular robo de octubre, está "al límite" y necesitará invertir grandes sumas para renovar sus vetustas infraestructuras, afirmó este miércoles el presidente del museo más visitado del mundo.

"Lo podemos decir sin rodeos: pese a su imponente majestuosidad, pese al compromiso diario de sus equipos, es un Louvre al límite", declaró Christophe Leribault ante una comisión del Senado. "Sus equipos, sus infraestructuras están llegando al final de un ciclo".

Lee además
Bad Bunny posa con los premios a Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global durante la 68ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.
MÚSICA

Academia de la Grabación anuncia nuevas categorías en los Grammy
El cantautor puertorriqueño Ozuna.
MÚSICA

Ozuna inaugura en Ibiza nueva gira internacional

El robo de varias joyas de la Corona el 19 de octubre puso de manifiesto las fallas de seguridad y los retrasos acumulados en la modernización de los equipos del museo parisino, que el año pasado recibió nueve millones de visitantes.

"Estamos en una encrucijada: las urgencias en relación al edificio se acumulan y nos enfrentamos a un muro de inversiones, lo cual, evidentemente, no es lo que uno quiere oír", declaró Leribault, nombrado en febrero.

Renovación

El responsable también se refirió al gran proyecto de renovación del Louvre, anunciado a principios de 2025 por el presidente francés, Emmanuel Macron.

Este plan incluye la creación de una entrada adicional al museo y construir en el subsuelo una nueva sala para exponer La Gioconda, la estrella de la pinacoteca, dos proyectos de un valor total estimado de 660 millones de euros (765 millones de dólares) sobre un monto global de unos 1.000 millones (1.160 millones de dólares).

"Estos 660 millones deben cubrirse mediante mecenazgo", precisó Leribault, añadiendo que cerca de la mitad de esa suma (300 millones de euros, 350 millones de dólares) debía proceder de la explotación de la marca del Louvre en Abu Dabi, donde el museo abrió una sede en 2017.

"Los demás hay que encontrarlos en los próximos meses entre grandes empresas y donantes individuales", detalló.

En lo que respecta a la seguridad del museo, Leribault aseguró que se están tratando "las urgencias que se imponen" y anunció la puesta en marcha, a partir de enero de 2027, del nuevo sistema de videovigilancia perimetral.

"Por supuesto, instalamos urgentemente algunas cámaras adicionales en lugares absolutamente neurálgicos cuya deficiencia habíamos constatado, pero no se puede crear toda una nueva red con cientos de cámaras sin reforzar la estructura técnica", explicó.

"La herida del robo y el trauma de los meses que le siguieron siguen siendo muy intensos" en el seno del museo, admitió.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Javier Bardem plasma sus huellas en el Teatro Chino de Los Ángeles

Anya Taylor-Joy se une al universo de "El señor de los anillos"

Revelan primer tráiler de "Shrek 5", a estrenarse en junio de 2027

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La Habana, Cuba. 
Presión

Cierra operaciones plataforma de envío de víveres EEUU a Cuba tras crecientes sanciones

Según la información difundida, la notificación fue comunicada a la pareja el pasado 12 de junio por la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
CUBA

EEUU revoca visa a hija de quien fuera mano derecha de Fidel Castro

El muy probable nuevo presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh.
RESERVA FEDERAL

La Fed inicia su primera reunión de tasas presidida por Warsh

Los miembros del Parlamento Europeo aceptaon tras negocia unas salvaguardas (AFP) 2025.
ECONOMÍA

El Parlamento Europeo aprueba definitivamente el acuerdo comercial con Trump

Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro.
Persecución política

Tribunal condena a Eduardo Bolsonaro a cuatro años de cárcel por hacer lobby a favor de su padre en EEUU

Te puede interesar

El presidente Donald Trump llega para asistir a un interludio musical antes de una cena de gala como parte de la cumbre del G7, en Evian, al este de Francia, el 16 de junio de 2026.
Negociaciones

Trump sopesa enviar el memorando de entendimiento alcanzado con Irán al Congreso para su "revisión"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La jueza Marisa Tinkler Méndez y el empresario George Pino.
JUSTICIA

Niegan moción de absolución a empresario George Pino, el juicio continúa

Según la información difundida, la notificación fue comunicada a la pareja el pasado 12 de junio por la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
CUBA

EEUU revoca visa a hija de quien fuera mano derecha de Fidel Castro

El pleno de la Comision de Miami-Dade. 
VICTORIA DE TODOS

Miami-Dade aprueba histórico Centro de Salud Mental para reducir encarcelamientos y atender adicciones

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa encabezada por el fiscal general del Estado, James Uthmeier, y la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle.
FLORIDA

Arrecian operativos antitrata de personas en medio del arribo de millones por Mundial FIFA