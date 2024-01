Inicia juicio por asesinato del rapero Jam Master Jay

Tras dos décadas sin que el crimen tuviera una resolución, la Fiscalía inculpó en agosto de 2022 a Ronald Washington, hoy de 59 años, y Karl Jordan Jr, de 40, presunto autor del disparo en la cabeza que el 30 de octubre de 2002 le causó la muerte a Jason "Jay" Mizell en su estudio del distrito de Queens.

El músico tenía entonces 37 años y era padre de tres hijos.

En mayo de 2023 el poder público también inculpó a un tercer acusado, Jay Bryant, ahora de 50 años y quien será procesado en otro proceso paralelo, según un portavoz de la corte.

El asesinato

Tanto Washington como Jordan, que tenía 18 años en el momento del presunto crimen, están acusados de homicidio involucrando tráfico de estupefacientes y asesinato con arma de fuego, por lo que podrían ser condenados a la pena capital. Jordan también se enfrenta a varios cargos adicionales de distribución de estupefacientes.

Los tres acusados procedían de Hollis, Queens, de donde surgió Run-DMC.

Según documentos judiciales, el motivo del asesinato del rapero estaba relacionado con la adquisición por parte de Mizell de cocaína para distribuirla en Maryland por un grupo del que formaban parte Washington y Jordan.

Una disputa interna llevó a Mizell a excluir a Washington del trato, lo que, según los fiscales, condujo a su asesinato.

El homicidio tuvo una gran repercusión debido al suceso internacional de Run-DMC, un grupo de hip hop de nacido a comienzo de los 80 y conocido por éxitos como It's Tricky, Christmas In Hollis, Can You Rock It Like This, My Adidas o Walk this Way.

El trío arremetía regularmente contra la cultura violenta de las bandas, que a principios de los años 90 se asoció cada vez más con la música rap.

A lo largo de los años, los investigadores han barajado una serie de posibles motivos, entre ellos que el tiroteo mortal se produjera por rencor hacia 50 Cent, otro rapero nacido en Queens y protegido de Jam Master Jay. Más tarde se descartó esa teoría.

La muerte de Jam Master Jay se produjo tras una oleada de asesinatos que conmocionó a la comunidad del rap en la década de 1990, entre ellos los de las superestrellas del género Tupac Shakur y The Notorious B.I.G.

