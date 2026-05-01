viernes 1  de  mayo 2026
IDENTIDAD CULTURAL

Exposición colectiva explora la identidad de Florida desde el arte contemporáneo en Miami

La muestra “Florida”, en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, reúne a cinco artistas en una propuesta que dialoga con la memoria y la herencia del estado

“Florida”, arte digital generativo de Claudio Castillo,&nbsp;

“Florida”, arte digital generativo de Claudio Castillo, 

MIAMI HISPANIC CULTURAL ARTS CENTER
“Flamencos”, vitral de Noel Rosado.

“Flamencos”, vitral de Noel Rosado.

MIAMI HISPANIC CULTURAL ARTS CENTER
&nbsp;“Ramo blanco”, mix media, pintura de Jesús Rivera.

 “Ramo blanco”, mix media, pintura de Jesús Rivera.

MIAMI HISPANIC CULTURAL ARTS CENTER
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Una nueva exposición colectiva abrió sus puertas en el Miami Hispanic Cultural Arts Center con una propuesta centrada en la identidad y la memoria del estado. Bajo el título “Florida”, la muestra reúne a cinco artistas contemporáneos que abordan, desde distintos lenguajes, la relación entre territorio, luz y experiencia.

La inauguración se realizó este 1 de mayo y la exhibición permanecerá abierta al público hasta el 10 de julio. La curaduría está a cargo de Grace Piney.

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Esta iniciativa forma parte de una serie de actividades conmemorativas por los 250 años de la transformación territorial de Florida, con énfasis, en este caso, en la huella de la herencia española como componente clave en la construcción cultural del estado.

MIAMI HISPANIC CULTURAL ARTS CENTER
“Flamencos”, vitral de Noel Rosado.

“Flamencos”, vitral de Noel Rosado.

En sala se presentan obras de Asela Torres, Andrés Pruna, Claudio Castillo, Jesús Rivera y Noel Rosado, quienes trabajan disciplinas que van desde la fotografía y la pintura hasta el arte digital y el vitral. Cada uno ofrece una aproximación distinta a la noción de Florida, marcada por el uso del color, la luz y los contrastes del entorno.

Entre las piezas destacan una obra de arte digital generativo de Claudio Castillo titulada “Florida”, un vitral de Noel Rosado con la imagen de flamencos, la pintura “Ramo blanco” de Jesús Rivera en técnica mixta y “Pelican Morning”, un acrílico sobre madera de Andrés Pruna.

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“Ramo blanco”, mix media, pintura de Jesús Rivera.

“Ramo blanco”, mix media, pintura de Jesús Rivera.

El director del centro, Eriberto Jiménez, invitó al público a acercarse a la muestra como un espacio de encuentro con el arte y la comunidad, en una propuesta que busca resaltar la diversidad cultural y creativa del sur de Florida.

Como parte de esta programación, se prevé para octubre una nueva exposición fotográfica de Asela Torres, basada en un recorrido realizado hace más de tres décadas que sigue la ruta de los españoles en su llegada a Estados Unidos.

La sede cultural está ubicada en el 111 SW 5 Ave, en Miami, y cuenta con estacionamiento disponible para los visitantes.

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