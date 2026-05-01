Exposición colectiva explora la identidad de Florida desde el arte contemporáneo en Miami

MIAMI. - Una nueva exposición colectiva abrió sus puertas en el Miami Hispanic Cultural Arts Center con una propuesta centrada en la identidad y la memoria del estado. Bajo el título “Florida”, la muestra reúne a cinco artistas contemporáneos que abordan, desde distintos lenguajes, la relación entre territorio, luz y experiencia.

La inauguración se realizó este 1 de mayo y la exhibición permanecerá abierta al público hasta el 10 de julio. La curaduría está a cargo de Grace Piney.

Esta iniciativa forma parte de una serie de actividades conmemorativas por los 250 años de la transformación territorial de Florida, con énfasis, en este caso, en la huella de la herencia española como componente clave en la construcción cultural del estado.

MIAMI HISPANIC CULTURAL ARTS CENTER “Flamencos”, vitral de Noel Rosado. MIAMI HISPANIC CULTURAL ARTS CENTER

En sala se presentan obras de Asela Torres, Andrés Pruna, Claudio Castillo, Jesús Rivera y Noel Rosado, quienes trabajan disciplinas que van desde la fotografía y la pintura hasta el arte digital y el vitral. Cada uno ofrece una aproximación distinta a la noción de Florida, marcada por el uso del color, la luz y los contrastes del entorno.

Entre las piezas destacan una obra de arte digital generativo de Claudio Castillo titulada “Florida”, un vitral de Noel Rosado con la imagen de flamencos, la pintura “Ramo blanco” de Jesús Rivera en técnica mixta y “Pelican Morning”, un acrílico sobre madera de Andrés Pruna.

IMG_1269 “Ramo blanco”, mix media, pintura de Jesús Rivera. MIAMI HISPANIC CULTURAL ARTS CENTER

El director del centro, Eriberto Jiménez, invitó al público a acercarse a la muestra como un espacio de encuentro con el arte y la comunidad, en una propuesta que busca resaltar la diversidad cultural y creativa del sur de Florida.

Como parte de esta programación, se prevé para octubre una nueva exposición fotográfica de Asela Torres, basada en un recorrido realizado hace más de tres décadas que sigue la ruta de los españoles en su llegada a Estados Unidos.

La sede cultural está ubicada en el 111 SW 5 Ave, en Miami, y cuenta con estacionamiento disponible para los visitantes.