Instituto Cervantes organiza homenaje al poeta Rafael Cadenas

El evento se desarrollará presencialmente en la sede del Instituto Cervantes de Madrid a e inicia a las 6:00 PM (hora local), y a través de una videoconferencia se unirán a la celebración el Instituto Caro y Cuervo, ubicado en Bogotá, Colombia, y la librería El Buscón en Caracas, Venezuela.

Desde Caracas, Cadenas recitará algunos versos y conversará con los participantes que se unan a la actividad.

Por medio de la campaña #LeamosPoesía y #FlorecemosEnUnAbismo, el Instituto Cervantes invitó a los lectores a unirse a la cita. El segundo hashtag forma parte de un fragmento de un poema del homenajeado.

Tras convertirse en el primer venezolano en recibir el Premio Cervantes 2022 el pasado 10 de noviembre, máximo reconocimiento de literatura hispana, Cadenas aseguró sentirse agradecido, y reconoció que no se esperaba la distinción, pues había participado en otras ediciones del galardón y no había sido seleccionado.

"Me contenta, pero también me asusta porque es una responsabilidad enorme con relación, no solamente al idioma, sino a España, a Venezuela y a la situación en que nos encontramos en este momento", informó el medio Swissinfo.ch.

El ministro de Cultura de España, Miquel Iceta, informó la noticia durante una rueda de prensa en la que aseveró que el reconocimiento le fue entregado a Cadenas por su vasta obra literaria.

"El jurado reconoce la trascendencia de un creador que ha hecho de la poesía un motivo de su propia existencia y la ha llevado hasta alturas de excelencia en nuestra lengua. Su obra es una de las más importantes y demuestra el poder transformador de la palabra cuando la lengua es elevada, es llevada al límite de sus posibilidades creadoras", comentó el funcionario.

Entre los galardones que posee Cadenas también destaca el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Premio Internacional de Poesía García Lorca, el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, el Premio San Juan de la Cruz y el Premio Nacional de Literatura de Venezuela.