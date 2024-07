Irina Baeva y Gabriel Soto reaparecen juntos ante rumores de separación

"Echando por tierra cualquier rumor relacionado con el fin de su relación, los actores se dejaron ver cómplices y sonrientes, como de costumbre. Aunque Irina no especificó de qué se trataba esta videoconferencia en la que participaron los dos, dio algunas pistas que apuntan a que están más comprometidos que nunca en su futuro juntos, pues se reunieron con el famoso arquitecto Mario Blásquez, conocido entre las celebridades por su trabajo de diseño de interiores", detalló la revista especializada en celebridades y monarquía.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por IRINA BAEVA (@irinabaeva)

De acuerdo con HOLA.COM, Irina y Gabriel aparecieron con atuendos casuales para realizar la videollamada con el arquitecto y su equipo.

"Según se entiende, se conectaron con el arquitecto y su equipo para ver el resultado de la transformación de un espacio que le confiaron. “¿Listos para ver nuestra magia en esta propiedad?”, se lee sobre este video al que Irina respondió: “Más que listos y emocionados con este proyecto”. Aunque no revelaron qué les está diseñando, recientemente trabajó en el departamento de Samadhi Zenedejas y en la remodelación de la habitación de lujo de la influencer Priscy Escoto", aseguró el medio.

Salud de Gabriel Soto

La reaparición de la pareja junta ocurre cuando el pasado fin de semana Gabriel Soto tuvo que ser hospitalizado de emergencia por un cuadro de hipertensión arterial.

"Hola a todos, ¿cómo están?. Quería grabarles este video para darles las gracias de todo corazón a toda la gente por sus muestras de cariño, por su preocupación, por sus mensajes, por su buena energía. Efectivamente el día de ayer (sábado) estuve hospitalizado por un cuadro de hipertensión arterial, tenía la presión en 170/111, lo cual es muy alta, y derivado de eso tuve dolor de pecho, falta de aire, vómito; entonces, hablando con mi doctora me sugirió ir a urgencias para chequear mis signo vitales y que me estabilizaran. Entonces, me fui a urgencias, afortunadamente me hicieron todos los estudios necesarios, me canalizaron, me pusieron los medicamentos que necesitaba", contó el intérprete en un video que publicó a través de varios stories en Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por gabrielsoto (@gabrielsoto)

"...y bueno, quiero decirles que ya estoy en casa, que ya estoy bien. Quiero -de verdad- darles las gracias también a mi productor Gerardo Quiroz por el apoyo y la comprensión, a toda la compañía de El precio de la fama, ya que derivado de esto no pude llegar ayer a dar las funciones que teníamos", agregó Soto.