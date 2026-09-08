martes 8  de  septiembre 2026
CINE

Javier Bardem celebra en Venecia apreciación al cine español

Bardem habló también de los tres filmes preseleccionados por la Academia de Cine española para competir por el Óscar a mejor película internacional

El actor español Javier Bardem posa en la alfombra roja de los Óscar 2026.&nbsp;

El actor español Javier Bardem posa en la alfombra roja de los Óscar 2026. 

AFP

VENECIA.- Javier Bardem consideró este martes como "una victoria" que el cine de su país "viaje tanto" y sea recibido con "tanto gusto y respeto", durante la presentación en el Festival de Venecia de su última cinta, Bunker.

"Me parece una maravilla que haya tanta buena calidad en el cine español, siempre la ha habido y este año es un claro ejemplo de eso", celebró durante la rueda de prensa de presentación de la película, que protagoniza junto a su esposa Penélope Cruz.

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Bardem habló también de los tres filmes preseleccionados por la Academia de Cine española para competir por el Óscar a mejor película internacional: Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, protagonizada por él, y La bola negra de Javier Ambrossi y Javier Calvo, con Cruz en su reparto.

El actor español comentó esta decisión con una broma: "Tenemos tres películas, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo... así que no hablamos mucho de eso en casa", dijo entre risas, a lo que Cruz respondió: "es verdad".

Galardonado actor

Bardem, que vuelve a un festival, el veneciano, donde en el pasado ganó dos Copas Volpi a mejor actor por Antes que anochezca (2000) -trabajo que también le valió la nominación al Óscar- y Mar adentro (2004), aseguró que las tres películas "viajan muy bien, se entienden muy bien y gustan mucho fuera".

"Independientemente de cuál sea la que represente, es una victoria el hecho de que ya, como decía Penélope antes, el cine español viaje y viaje tan bien, que se reciba con tanto gusto y respeto", zanjó.

Bardem y Cruz actúan juntos en la película Bunker con la que el francés Florian Zeller compite este año por el León de Oro del Festival de Venecia.

FUENTE: Con información de EFE

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