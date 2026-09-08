martes 8  de  septiembre 2026
CELEBRIDADES

North West debuta como solista con Kim Kardashian y Kanye West en el público

La joven intérprete de 13 años presentó ante un auditorio abarrotado los temas de su EP debut, titulado N0rth4evr

North West en la portada de la revista Dazed.

North West en la portada de la revista Dazed.

Captura de Pantalla / dazed / Instagram
Por Sofía Calvo

MIAMI.- La primogénita de Kim Kardashian y Kanye West, North West, dio un paso decisivo en su carrera artística al ofrecer su primer concierto en solitario en el emblemático Teatro The Vic de Chicago.

La joven intérprete de 13 años presentó ante un auditorio abarrotado los temas de su EP debut, titulado N0rth4evr, además de dar a conocer composiciones inéditas ante la audiencia local.

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El evento musical cobró amplia notoriedad al contar con la presencia de sus célebres padres, quienes asistieron para respaldar el debut de su hija mayor, aunque permanecieron en ubicaciones separadas a lo largo de toda la velada.

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Respaldo familiar

De acuerdo con los registros visuales compartidos en plataformas digitales y redes sociales, el rapero Kanye West presenció el espectáculo desde uno de los balcones del recinto acompañado por integrantes de su equipo de trabajo, capturando fragmentos de la actuación con su dispositivo móvil.

Por su parte, la empresaria Kim Kardashian se ubicó en un palco distinto junto a un grupo de amigas, documentando el ambiente del teatro y la receptividad de los asistentes a través de sus historias de Instagram.

La presentación en vivo de North West se concreta pocas semanas después de haber cancelado la gira de presentaciones que tenía programada originalmente junto a la rapera Molly Santana, consolidando así su debut escénico individual en la escena musical estadounidense.

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