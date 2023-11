Javier Lazo trae el aroma de Dubái a Miami

“Una de las claves del éxito de Ezenzia es la correcta selección. La perfumería árabe ofrece muchísimas opciones, pero hemos sabido reconocer los gustos del público brindándole opciones exclusivas, de la mejor calidad, y a los precios más accesibles del mercado”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS, el empresario Javier Lazo, oriundo de Pinar del Río en el extremo occidental de Cuba, a donde se desarrolló como informático en el Instituto de Meteorología hasta que decidió emigrar de la isla a los 25 años.

El aroma del éxito

Corría el año 2013 cuando el régimen de anunciaba su política de libre visado para distintos países, y uno de ellos era Dominica, isla situada en la zona de las Antillas menores al sur de Guadalupe y al noroeste de Martinica.

“El Cuba todos sabemos que el salario no alcanza para nada. Por otra parte, vengo del campo, de la carretera San Juan, ubicada a 12 kilómetros de Pinar del Río, donde lo único que se hacía por la tarde era ver la telenovela y dormir [risas]. Pasamos muchas carencias, por lo que siempre supe que esa no era la vida que quería para mi madre ni para mí. Sabía que tenía que emigrar”, recordó Javier mientras recuerda que decidió asumir una travesía que comenzó en La Habana y lo llevó a periplo por Panamá, Trinidad y Tobago hasta llegar a Dominica.

El camino no estuvo exento de adversidades, pero finalmente, gracias a un travesía en velero alcanzó las Islas Vírgenes, donde pidió asilo político en Saint Croix.

“Mi única fuerza era el hecho de saber que desde niño mi sueño era llegar a Estados Unidos, y que estaba a punto de lograrlo. No pensaba en nada de lo negativo que era parte del proceso, sino en la alegría del resultado final”, recordó el joven.

Asegura que apenas pudo insertarse al mundo laboral comenzó a estudiar inglés en Miami Dade College.

“Decidí convertirme en emprendedor cuando llegué a Estados Unidos y me enfrenté a mi primer trabajo. Recuerdo que comencé mi vida laboral en un popular mall de Miami, precisamente en el periodo de black friday. Ese primer día terminé la jornada a las 3 de la mañana, y estaba tan cansado que me senté en el piso al final de la tienda, donde nadie podía verme. Pero por desgracia, el manager me vio y me reclam ó por eso de una forma muy desagradable. En ese momento me dije: ‘No quiero esto para mi futuro’”.

Hoy no solo es propietario de Ezenzia, sino también líder de Perfumes USA, empresa de distribución para quienes desean emprender en el mundo de la perfumería, y que cuenta con un catálogo de 30.000 clientes activos dentro y fuera de Estados Unidos.

“Este país está diseñado para que todos triunfen. Pero ojo, una cosa es que esté diseñado para eso, y otra muy distinta es que todos tengan la capacidad y la disciplina para lograrlo. Y creo que la clave en mi caso fue el cambio de mentalidad. Yo pude ser un asalariado toda mi vida, pero decidí que no, y tracé una ruta de vida en función de eso”, confesó.

El cubano que conquistó Dubai

Javier Lazo comenzó su vida de emprendedor trabajando en empresas multinivel, redes de mercadeo, e incluso incursionó en el mundo de la reparación de crédito, pero nada de eso le dio los resultados que esperaba. Hasta que un día, mientras veía el boom de las reseñas de los perfumes árabes en TikTok, decidió educarse y apostar por este rubro.

Pero ¿cómo se puede vender en Internet un producto que usualmente el cliente necesita testear en persona? Esta fue la pregunta que Javier supo responder de forma magistral, contagiando a su equipo de trabajo de un lenguaje entusiasta, cercano, y muy educativo.

“Tengo que agradecer a nuestra imagen y portavoz, Jessica Fonseca, ya que gracias a su carisma y luego de un mes de trabajo incansable de promoción en redes sociales, me vi yendo al correo cuatro veces al día, con mi carro lleno de mercancía, para realizar envíos a todo el país. En ese momento tenía 150 órdenes diarias de perfumes, y así fuimos creciendo”, dijo el joven que asegura inició el negocio con una inversión de 3.000 dólares.

Con distribución a todo Estados Unidos y México, Ezenzia celebra estar distribuyendo más de 500 órdenes diarias, y ofrece trabajo a más de 13 personas, la mayoría inmigrantes de origen cubanos.

“Hemos pasado por tres warehouses [almacenes] porque no dejamos de crecer, y eso es lo que más me impulsa y me emociona”, reveló.

En 2022 visitó Dubai para consolidar la distribución exclusiva en todo Estados Unidos de los productos de Anfar, fabricante que desde 1958 es uno de los más exitosos perfumistas y productores de oud, conocido como el oro negro de los perfumes.

Para más información de Ezenzia visite www.ezenzia.com o el perfil en Instagram @ezenziaoficial.