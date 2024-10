Jay Wheeler se prepara para visitar Miami con su gira "TRAPPii Tour"

"Quiero es conectar con los míos. La primera cepa de la gira ya comenzó. A la gente le gustó mucho, es un show más actuado, es más musical. No quería que la gente fuera y dijeran: 'Si fui, lo vi cantar y me fui'. Yo quería que vieran más detalles, que la gente se llevara una experiencia y es lo que estuvimos preparando estos meses y a la gente le ha gustado. Ahora lo traemos a Miami y Orlando", dijo en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

El boricua sostiene que los fanáticos merecen llevarse una vivencia diferente en los conciertos, y que los artistas se esfuerzan por brindar espectáculos que marquen su trayectoria. Por ello, su compromiso con esta gira fue lograr que el performance trascendiera.

"Creo que el fanático cuando va a un show quiere llevarse algo. Cuando yo iba a un show, yo quería llevar algo, una experiencia. Y siento que eso es lo que se está llevando. La intención de cada artista es dejar que los fanáticos quieran volver a verte. Es lo que quiero hacer. Lo único que quiero es que se vivan la experiencia conmigo, y que donde quieran que estén en el mundo, sepan que cuando Jay Wheeler vaya van a tener un show que vale la pena".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jay Wheeler (@jaywheelerpr)

El músico de 30 años agrega que visitar Miami lo llena de alegría, pues conecta con una comunidad latina importante: puertorriqueños, cubanos y venezolanos, entre otros.

"Venezuela me ha dado mucho cariño y amor, por aquí hay muchos. Mi esposa también es venezolana. Creo que hay muchos latinos, y al estar aquí ellos saben que es un privilegio y quieren ver a su artista favorito. Para mí eso es una bendición tener tanto público. Creo que me irá bien".

En medio de la espera, Wheeler envió a sus seguidores de Florida un mensaje de apoyo tras el paso del huracán Milton.

"Mi corazón está con todos los que se encuentran en el camino del huracán Milton. La seguridad de mis fans, mi equipo y toda la comunidad es la máxima prioridad en este momento. Nos reuniremos nuevamente pronto, pero por ahora, concentrémonos en mantenernos a salvo".

Familia y propósito

Seguro de sí mismo y de su equipo, Jay Wheeler asegura sentirse emocionado de arrancar la segunda parte de su gira.

"Me preparo pidiéndole a Dios que todo salga bien, que se cumpla su propósito. La primera fecha pues me voy a poner triste porque no voy a ir ni con mi esposa ni mi hija porque no pueden viajar. Voy a estar solito. Pero fuera de eso, super contento y feliz y loco por comenzar. Yo siento que mientras uno más rápido comienza más rápido se acaba".

Recientemente el cantante se convirtió en padre. Y aunque confiesa que alejarse de su pequeña es duro, reconoce que el esfuerzo es parte del proceso.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por zhamira (@zhamirazambranomusic)

"Siempre he sido bien fuerte de mente, aunque pareciera que no porque no tengo miedo de ser vulnerable ante el público. Y pienso que eso la gente lo confunde con que Jay Wheeler es un débil, y no yo soy una persona fuerte que no me da miedo demostrar mis emociones. En este caso que tengo a mi hija, yo creería que es un reto nuevo. No le tengo miedo. Cuando yo tenga que viajar y ella quedarse, me toca. Mi mamá hizo muchísimos sacrificios para que yo sea la persona que soy hoy. Pero con eso que ella hizo, me enseñó a ser la persona que soy y a tener todo lo que tengo. Entonces, por eso no me dejo llevar mucho pro las emociones, aunque sé que son necesarias", explicó.

Nominación

Wheeler celebra actualmente su nominación a los Premios Billboard de la Música Latina 2024, en la categoría Álbum Latin Pop del Año por su disco Música Buena Para Días Malos.

De esta manera, el boricua logra otro hito en su carrera.

"Cuando hice Música Buena Para Días Malos yo quise volver a mis raíces. Quise hacer música como cuando comencé porque la amaba. Y fue eso, crear música a ver qué pasa. Y mira, salió nominado", comenta.

"La gente le ha gustado muchísimo, y creo que eso me dio la confirmación de que tengo que hacer música con el corazón y la gente lo ama. Estar nominado es una bendición, significa que no tengo que hacer muchas cosas complicadas. Esto me confirma que estoy haciendo las cosas bien".