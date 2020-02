Jennifer Hudson se prepara para el tributo de Kobe Bryant en el Juego de las Estrellas

Otras adiciones que la NBA reveló el jueves son: DJ Khaled, Quavo y Lil Wayne, quienes se unirán a la ganadora del Grammy y al nativo de Chicago Chance the Rapper durante el espectáculo de medio tiempo del domingo por la noche.

Se espera también la participación de Queen Latifah, quien será la encargada de interpretar "Love’s in Need of Love Today" de Stevie Wonder durante los eventos del sábado.

Por su parte, el Coro de Niños de Chicago cantará "The Star-Spangled Banner" antes del juego Rising Stars el viernes por la noche.