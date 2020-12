Jennifer López se adentra en la cosmética con JLo Beauty

Según la cuenta de Instagram de la nueva firma, JLo Beauty estará disponible en el mercado a partir del primero de enero de 2021 y contará con varios productos.

Según publicó People en Español, para J.Lo este proyecto empresarial es de gran importancia.

"Quiero que la gente sepa que esto tiene muchísimo significado para mí. Esto es muy personal. He hecho mi vida mejor, haciéndola más bella, más simple, y quiero compartir lo que he aprendido con todas las mujeres del mundo”, dijo López. “¿Quieres saber cómo obtuve esta piel y cómo luzco de esta manera?, esta es la manera. Así es como vivo mi vida, y es muy simple”, agregó Jennifer López, de 51 años de edad.

"El cuidado de la piel es un viaje para toda la vida. Prepárate para comenzar tu viaje con JLo Beauty", se lee desde la cuenta de Instagram de la firma.

Uno de los componentes principales de la línea de belleza es un viejo secreto familiar: el aceite de oliva.

“Mi mamá solía decir que el aceite de oliva era la cura para todos los males y es lo que he usado por años porque realmente funciona”, declaró Jennifer López a People en Español. “Así es que cuando fuimos a hacer esto, eso fue lo primero que dije: 'debe tener extracto de aceite de oliva como base'", agregó.

El esperado lanzamiento -para algunos- contará con un limpiador (The Hit Single in a Gel Cream Cleanser), un suero (That JLo Glow in a Miltitasking Serum), una mascarilla (That Limitless Glow in a Multitasking Mask), un hidratante (That Blockbuster in a Nonstop Wonder Cream), un humectante con protector solar (That Big Screen in a Broad Spectrum SPF 30 Moisturizer), una crema para los ojos (That Fresh Take in a Fierce Eye Cream), un booster para iluminar y broncear (That Star Filter in an Instant Complexion Booster) y un suplemento vitamínico (That Inner Love in a Skin-Nutritious Dietery Supplement).