Jim Carrey pone una condición para hacer "La máscara 2"

Así lo confesó Carrey en una entrevista a ComicBook durante la presentación de Sonic the Hedgehog, donde interpreta al villano principal con una actuación que bien podría recordar a sus papeles más locos durante la década de los noventa. "No pienso en términos de secuelas y cosas así, aunque en este caso -de Sonic-, estaría bien, porque el personaje aún no ha evolucionado", comenzó.