Joe Jonas niega haber consumido drogas durante concierto

El cantante estadounidense Joe Jonas y la cantante colombiana Ela Taubert se presentan en el escenario durante la 25a edición de los Premios Latin Grammy en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024.

MIAMI.- En una reciente entrevista a la revista Esquire, el cantante Joe Jonas ha rechazado las acusaciones de haber consumido drogas en un concierto, luego de que en redes sociales se viralizara un video en el que el intérprete salía de escena para limpiarse la cara y se hurgaba la nariz.

"Nunca he probado la cocaína en mi vida. Pero si lo hiciera, creo que sería un poco más astuto que si lo hiciera en el escenario", dijo el miembro de los Jonas Brothers.

El audiovisual en el que el músico presuntamente consume el polvo blanco fue durante una presentación que la banda realizaba a propósito de la gira JONAS20: Greetings from Your Hometown Tour.

Al alejarse del escenario, Joe se observa en un espejo la nariz, mientras con un paño y su dedo trataba de limpiarla.

Los internautas comenzaron a especular sobre lo que ocurría, acusando a Jonas de haber consumido cocaína, una droga que usualmente se inhala.

En aquel momento, Joe respondió al video aseverando: "Jaja, ¿nunca tuviste un moco?".

Vida amorosa

En la conversación con el magazine, Joe también expuso que la gira con sus hermanos no le ha permitido retomar su vida amorosa. “Cinco shows seguidos no hacen que sea fácil quedar con alguien para tomar un café”.

Asimismo, señaló que no posee aplicaciones de citas. "Supongo que Instagram y TikTok son aplicaciones, y he conocido gente así".

Joe Jonas estuvo casado con la actriz británica Sophie Turner desde 2019 hasta 2024, cuando tras un año de separación lograron llegar a un acuerdo de divorcio y sobre la custodia de sus dos hijas, Willa, de 5 años, y Delphine, de 3.

"Ha entrado en un ritmo de crianza compartida que realmente funciona y han descubierto cómo comunicarse", dijo una fuente cercana al cantante a la revista People. “Ahora hay respeto mutuo, y las chicas son su prioridad".

"Joe y Sophie han encontrado un ritmo sorprendentemente tranquilo y han mantenido una relación amistosa desde dos continentes, lo cual no es fácil, pero lo han logrado", agregó el informante, haciendo referencia a la polémica separación que los artistas protagonizaron.