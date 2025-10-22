jueves 23  de  octubre 2025
CONTROVERSIA

Natasha Araos se defiende de acusaciones por parte de Oscarcito

El cantante aseguró que Natasha Araos y José Briceño cometieron fraude en un emprendimiento de una fragancia masculina en la que él invirtió

La modelo e influencer Natasha Araos, conocida como Tashie.&nbsp;

La modelo e influencer Natasha Araos, conocida como Tashie. 

Captura de pantalla/Instagram/@tashie_net
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En días pasados, el cantante y productor venezolano Oscarcito acusó de fraude a Natasha Araos, exesposa y madre del hijo de Chyno Miranda. La polémica gira en torno a un perfume masculino llamado EXVIN, que fue lanzado sin mucho éxito en 2023.

A más de un año del anuncio del producto, que no solo estaba dirigido para el cuerpo sino también para aromatizar las áreas íntimas, Oscarcito aseveró que fue víctima de fraude por parte de Tashie, quien era su amiga, y su socio José Briceño.

Lee además
La cantante estadounidense Lizzo llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York. 
CONTROVERSIA

Demandan a Lizzo por canción que hace referencia a Sydney Sweeney
Equipo detrás de Days to Shine trabaja para brindar un evento memorable.
EVENTOS

Days to Shine: un evento inspirador para la mujer regresa a Miami este fin de semana

El intérprete aseveró que ambos se enfocaron más en las ganancias que en el éxito del negocio y mantener la sociedad.

Pese a la circunstancias que denunció y de insistir en que tiene pruebas del presunto delito, el venezolano aseguró que no emprendería una batalla legal."

Después de una conversación con mi madre, concluyo que no soy de abogados, no soy de polémicas, no soy juez. He decidido dejar todo esto atrás. Vivo una vida tranquila", escribió en historias de Instagram.

"No tengo a nadie que incriminar, no quiero demandar a nadie. No quiero hacerle daño a nadie... No es mi estilo", manifestó.

Respuesta de Araos

Ante el revuelo, Tashie se pronunció en redes sociales para desmentir lo dicho por el cantante de Tú eres perfecta: "Solo voy a usar esta historia para hablar de esto. Todo lo que se está diciendo es totalmente falso", inició.

"Yo no sé, es que yo no entiendo. Esto parece un drama de telenovela barato. Ya la opinión externa de aquí en adelante no es mi problema ni mi responsabilidad", agregó.

La influencer señaló que la forma en la que el músico ha manejado la situación solo expone el lado oscuro de su personalidad, enfatizando que desconoce si pasa por un mal momento o lo hace para llamar la atención.

"Para la persona que empezó a mentir y a difamar todo esto, wow, no sé lo que está pasando en tu vida para que tú hagas algo así. No sé si es que estás buscando atención porque va a salir un nuevo proyecto o algo, mira no lo sé. Pero qué bajo caíste porque tus acciones y tus palabras y todo este teatro no solo revelan lo que estás viviendo en este momento o tu frustración y tu oscuridad, sino que hablan realmente de lo que tú eres, porque ese veneno habla más de ti que de cualquier otra cosa", concluyó.

Temas
Te puede interesar

Rey Carlos III y el papa protagonizan acto inédito desde el cisma anglicano

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Guillermo del Toro arremete contra la IA en el festival Lumière de Lyon

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance junto al presidente de Israel Isaac Herzog
ALTO EL FUEGO

Estados Unidos defiende su plan para desarmar a Hamás y reconstruir Gaza

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
DINERO A LA VISTA

¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300

Por DANIEL CASTROPÉ
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"