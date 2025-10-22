Natasha Araos se defiende de acusaciones por parte de Oscarcito

MIAMI.- En días pasados, el cantante y productor venezolano Oscarcito acusó de fraude a Natasha Araos , exesposa y madre del hijo de Chyno Miranda. La polémica gira en torno a un perfume masculino llamado EXVIN, que fue lanzado sin mucho éxito en 2023.

A más de un año del anuncio del producto, que no solo estaba dirigido para el cuerpo sino también para aromatizar las áreas íntimas, Oscarcito aseveró que fue víctima de fraude por parte de Tashie, quien era su amiga, y su socio José Briceño.

El intérprete aseveró que ambos se enfocaron más en las ganancias que en el éxito del negocio y mantener la sociedad.

Pese a la circunstancias que denunció y de insistir en que tiene pruebas del presunto delito, el venezolano aseguró que no emprendería una batalla legal."

Después de una conversación con mi madre, concluyo que no soy de abogados, no soy de polémicas, no soy juez. He decidido dejar todo esto atrás. Vivo una vida tranquila", escribió en historias de Instagram.

"No tengo a nadie que incriminar, no quiero demandar a nadie. No quiero hacerle daño a nadie... No es mi estilo", manifestó.

Respuesta de Araos

Ante el revuelo, Tashie se pronunció en redes sociales para desmentir lo dicho por el cantante de Tú eres perfecta: "Solo voy a usar esta historia para hablar de esto. Todo lo que se está diciendo es totalmente falso", inició.

"Yo no sé, es que yo no entiendo. Esto parece un drama de telenovela barato. Ya la opinión externa de aquí en adelante no es mi problema ni mi responsabilidad", agregó.

La influencer señaló que la forma en la que el músico ha manejado la situación solo expone el lado oscuro de su personalidad, enfatizando que desconoce si pasa por un mal momento o lo hace para llamar la atención.

"Para la persona que empezó a mentir y a difamar todo esto, wow, no sé lo que está pasando en tu vida para que tú hagas algo así. No sé si es que estás buscando atención porque va a salir un nuevo proyecto o algo, mira no lo sé. Pero qué bajo caíste porque tus acciones y tus palabras y todo este teatro no solo revelan lo que estás viviendo en este momento o tu frustración y tu oscuridad, sino que hablan realmente de lo que tú eres, porque ese veneno habla más de ti que de cualquier otra cosa", concluyó.