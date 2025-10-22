jueves 23  de  octubre 2025
PREMIOS

Inician los ensayos de los Latin Billboard 2025

DY, conocido como Daddy Yankee, regresará del retiro para presentarse en los Latin Billboard 2025, marcando uno de los regresos más esperados

El cantante Juan Duque.&nbsp;

El cantante Juan Duque. 

Cortesía/Telemundo
La cantante italiana Laura Pausini.&nbsp;

La cantante italiana Laura Pausini. 

Cortesía/Telemundo
NXNNI.&nbsp;

NXNNI. 

Cortesía/Telemundo
El Cantante y compositor colombiano Kapo.&nbsp;

El Cantante y compositor colombiano Kapo. 

Cortesía/Telemundo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Juan Duque, NXNNI, Musza y Kapo son algunos de los artistas que ya han iniciado los ensayos para las presentaciones en vivo que tendrán durante la velada de los Latin Billboard 2025, que se realizará el jueves 23 de octubre, en el James L. Knight Center en Miami, y se transmitirá en por Telemundo.

DY, conocido como Daddy Yankee, regresará del retiro para presentarse en los Latin Billboard 2025, marcando uno de los regresos más esperados.

Lee además
La cantante estadounidense Lizzo llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York. 
CONTROVERSIA

Demandan a Lizzo por canción que hace referencia a Sydney Sweeney
Equipo detrás de Days to Shine trabaja para brindar un evento memorable.
EVENTOS

Days to Shine: un evento inspirador para la mujer regresa a Miami este fin de semana

Abraham Mateo, Arthur Hanlon, Grupo Frontera, Beéle, Danny Ocean, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Laura Pausini, Netón Vega, Olga Tañón, Óscar Maydony Ozuna, también han sido confirmados.

Premiación

La gran noche comenzará a las 7PM/6C con la glamorosa llegada de las estrellas a la alfombra azul, durante el especial de una hora Premios Billboard de la Música Latina: La Alfombra, también en vivo por Telemundo.

Considerada la ceremonia más prestigiosa y con mayor trayectoria en la industria de la música latina, la premiación también podrá disfrutarse en la app de Telemundo, en Peacock y en toda Latinoamérica y el Caribe a través de Telemundo Internacional.

Quienes deseen asistir, podrán obtener sus boletos en Ticketmaster.

Temas
Te puede interesar

Rey Carlos III y el papa protagonizan acto inédito desde el cisma anglicano

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Guillermo del Toro arremete contra la IA en el festival Lumière de Lyon

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance junto al presidente de Israel Isaac Herzog
ALTO EL FUEGO

Estados Unidos defiende su plan para desarmar a Hamás y reconstruir Gaza

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
DINERO A LA VISTA

¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300

Por DANIEL CASTROPÉ
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"