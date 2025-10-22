Inician los ensayos de los Latin Billboard 2025

MIAMI.- Juan Duque, NXNNI, Musza y Kapo son algunos de los artistas que ya han iniciado los ensayos para las presentaciones en vivo que tendrán durante la velada de los Latin Billboard 2025 , que se realizará el jueves 23 de octubre, en el James L. Knight Center en Miami, y se transmitirá en por Telemundo.

DY, conocido como Daddy Yankee , regresará del retiro para presentarse en los Latin Billboard 2025, marcando uno de los regresos más esperados.

EVENTOS Days to Shine: un evento inspirador para la mujer regresa a Miami este fin de semana

CONTROVERSIA Demandan a Lizzo por canción que hace referencia a Sydney Sweeney

Abraham Mateo, Arthur Hanlon, Grupo Frontera, Beéle, Danny Ocean, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Laura Pausini, Netón Vega, Olga Tañón, Óscar Maydony Ozuna, también han sido confirmados.

Premiación

La gran noche comenzará a las 7PM/6C con la glamorosa llegada de las estrellas a la alfombra azul, durante el especial de una hora Premios Billboard de la Música Latina: La Alfombra, también en vivo por Telemundo.

Considerada la ceremonia más prestigiosa y con mayor trayectoria en la industria de la música latina, la premiación también podrá disfrutarse en la app de Telemundo, en Peacock y en toda Latinoamérica y el Caribe a través de Telemundo Internacional.

Quienes deseen asistir, podrán obtener sus boletos en Ticketmaster.