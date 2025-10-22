jueves 23  de  octubre 2025
SÉPTIMO ARTE

Guillermo del Toro arremete contra la IA en el festival Lumière de Lyon

El oscarizado abordó el peligro que enfrenta la industria del arte y el entretenimiento con la llegada de estas herramientas

El director y productor mexicano Guillermo Del Toro y sus invitados asisten a la alfombra roja de la película "Frankenstein", presentada en competencia en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia el 30 de agosto de 2025. 

AFP/Tiziana Fabi
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El cineasta mexicano Guillermo del Toro arremetió contra la inteligencia artificial durante su participación en el festival Lumière de Lyon, donde promocionó el filme Frankenstein.

El oscarizado director abordó el peligro que enfrenta la industria del arte y el entretenimiento con la llegada de estas herramientas, aseverando que las mismas solo desvalorizan la creatividad humana y que es un paso más en el dominio de la tecnología.

“Vivimos tiempos peligrosos, tiempos en los que nos avergonzamos de nuestras emociones, en los que se nos dice que el arte no es importante y que podemos hacer arte con una app...”, reprochó del Toro.

El mexicano insistió en que si se permite que el arte sea robado, el mundo quedará a merced de la: “estética del fascismo”.

Embed

Asimismo, expuso que el filme Frankenstein fue realizado por humanos para humanos, rechazando las producciones que cuentan con arreglos a través de esta tecnología.

“Es una película que está ahí para recordarnos que el arte no sólo es necesario, sino urgente. Y que la IA se puede ir a tomar por (grosería)”.

Antes de retirarse, Guillermo del Toro recordó la importancia de proteger el arte.

“El arte no sólo es necesario, es urgente. Y que se vaya a la mierda la IA”.

