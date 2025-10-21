jueves 23  de  octubre 2025
Joe Jonas comparte impresiones sobre el disco de Taylor Swift

Jonas y Swift mantuvieron una relación en la primera década del 2000. Tras su ruptura, Taylor reveló que el cantante le había terminado en una llamada telefónica de 25 segundos

El cantante estadounidense Joe Jonas asiste a la 25a edición de los Premios LatinGrammy en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024.&nbsp;

AFP/Giorgio Viera
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Joe Jonas ha compartido su opinión acerca del álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl. En una entrevista que concedió a la revista Esquire, el vocalista de los Jonas Brothers fue cuestionado al respecto, a lo que el intérprete no dudó en revelar su pensar.

"He oído algo de ella. Creo que, sin duda, es la artista más importante del momento", inició Jonas para acto seguido elogiar el proyecto musical.

"Creo que es bueno. Todos tienen una opinión al respecto, pero por lo que he escuchado, tiene algunas melodías pegadizas", agregó sin profundizar más.

Romance

Jonas y Swift mantuvieron una relación en la primera década del 2000. Sin embargo, en 2008 tras su ruptura, la 14 veces ganadora del Grammy reveló que el cantante le había terminado a través de una llamada telefónica de aproximadamente 25 segundos.

"Está bien, estoy bien, ¿sabes qué? Es como, cuando encuentre a esa persona que es adecuada para mí y será maravillosa y cuando mire a esa persona ni siquiera voy a ser capaz de recordar al chico que rompió conmigo por teléfono en 25 segundos cuando tenía 18 años", dijo la artista en The Ellen Show.

Desde entonces, los seguidores de Taylor han especulado sobre las canciones que la artista ha escrito sobre Jonas, sugiriendo que se trata de Forever and Always, Mr. Perfectly Fine y Better Than Revenge.

Años después, Taylor entabló una amistad con Sophie Turner, quien estuvo casada con Joe hasta septiembre de 2023, cuando anunciaron su separación.

En medio del polémico divorcio que los artistas protagonizaron, y que se concretó finalmente en septiembre de 2024, Turner y Swift parecían estar más unidas. Incluso, la cantante le abrió las puertas de su hogar a la actriz de Game of Thrones junto a sus hijas Willa y Delphine.

"Taylor fue una auténtica heroína para mí este año", dijo la actriz en el artículo de portada de la edición de junio de 2024 de la revista Vogue británica. "Nunca he estado más agradecida con nadie que con ella, porque nos acogió a mí y a mis hijas y nos dio un hogar y un espacio seguro".

"Ella realmente tiene un corazón de oro".

