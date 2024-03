Johnny Depp niega haber sido verbalmente violento con Lola Glaudini

Asimismo, la declaración señala que Sam Sarkar, técnico de sonido de la película, declaró en favor del intérprete y no recuerda ninguna agresión en el set.

La acusación

Los comentarios de la artista salieron a la luz en enero de este año y rápidamente se hicieron virales en las redes sociales.

Glaudini aseveró que se lanzó sobre ella, luego de que Ted Demme, el director de la película, le pidiera que se riera en una de sus líneas.

A juicio de la actriz, Depp se sintió ofendido y pensó que ella se burlaba y le interrumpía, y consideró que el hombre no se dio cuenta de que la mujer seguía instrucciones.

Sin embargo, tras una pausa, presuntamente Depp se le acercó y la agredió.

"Johnny Depp, cuando dicen 'corten', se acerca a mí, se me acerca, me mete el dedo en la cara -yo estoy en bikini en el suelo-, se acerca y me dice: '¿Quién coño te crees que eres? ¿Quién coño te crees que eres? Cállate de una puta vez. Estoy aquí fuera, y estoy intentando decir mis jodidas líneas, y tú me estás jodiendo", recordó.

Lola agregó que los insultos se elevaron: "Maldita idiota. ¿Quién coño te crees que...? ¿Ahora ya no es tan gracioso? ¿Ahora puedes callarte? ¿Ahora puedes callarte la p*** boca? ¿Ahora no es gracioso? Con lo calladita que estás, así es como te quedas'".

Tras el incómodo momento, la actriz trató de contener las lágrimas y resaltó que Depp no le ofreció una disculpa.