Actriz Sydney Sweeney reflexiona sobre participación en "Madame Web"

"Para mí, esa película fue un elemento básico. Es lo que me permitió construir una relación con Sony. Sin Madame Web no tendría relación con quienes toman las decisiones ahí", explicó.

Sweeney, quien ganó mayor reconocimiento al interpretar a Cassie Howart en Euphoria y que actualmente posee una compañía productora llamada Fifty-Fifty Films, aseveró que gracias a Madame Web pudo acceder a espacios que antes no tenía. "Gracias a eso, pude vender Anyone But You. Pude conseguir Barbarella".

En ese sentido, también señaló que cuando se es actor es imposible poder controlar el resultado de una película en taquilla.

"Simplemente me contrataron como actriz, y estoy feliz de darle vida a un personaje que entusiasma a mis primos pequeños. En una película como esa no puedo controlar ningún resultado, especialmente cuando no soy productora. Firmas aceptando lo que pueda pasar y disfrutas del paseo", enfatizó.

La visión de Dakota Johnson

A diferencia de Sydney, Dakota Johnson fue enfática al decir que no volverá a ser parte de un proyecto de superhéroes.

"Definitivamente fue una experiencia para mí hacer esa película. Nunca antes había hecho algo así. Probablemente nunca volveré a hacer algo así, porque no tengo sentido en ese mundo. Y eso lo sé ahora", comentó a Bustle .

No obstante, Johnson alegó que parte de su desmotivación es haber accedido a formar parte de un proyecto que luego se transformó en algo que no reconocía. "A veces en esta industria, te registras en algo y es una cosa y luego, mientras lo haces, se convierte en algo completamente diferente, y piensas: 'Espera, ¿qué?' Pero fue una verdadera experiencia de aprendizaje..."

La actriz de 34 años, que alcanzó la fama al encarnar a Anastasia Steele en la trilogía de Fifty Shades of Grey, aseguró que ser parte de una producción que fracasa deja una sensación incómoda. "Por supuesto, no es agradable ser parte de algo que está hecho trizas, pero no puedo decir que no lo entiendo".